Handelsblatt: в ЕС пообещали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Еврокомиссия готовит контрмеры в отношении санкций США против «Северного потока — 2», пишет Handelsblatt, ссылаясь на заявление верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля. В своём ответе на запрос Европарламента Боррель отметил, что санкции США неприемлемы с точки зрения права ЕС и нарушают международное право.
ЕС готовит контрмеры в качестве ответа на санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля на запрос Европарламента. Как отмечает издание, о том, как именно будут выглядеть ответные меры, пока не говорится.
Handelsblatt напоминает, что в конце 2019 года Дональд Трамп ввёл штрафные меры против фирм, участвующих в постройке газопровода «Северный поток — 2». В ответе Борреля Европарламенту отмечается, что такой шаг не соответствует праву ЕС и нарушает международное право.
«Еврокомиссия готовит принятие усиленного санкционного механизма, который улучшит устойчивость Европы против влияния введённых третьими странами экстратерриториальных санкций», — приводит издание отрывок из ответа Борреля.
Трамп уже давно критикует «Северный поток — 2» и обвиняет Германию в том, что та обеспечивает России высокие доходы, покупая российский газ. Недавно американские сенаторы анонсировали расширение направленных против газопровода санкций. Между тем, строительство «Северного потока — 2» уже практически завершено, отмечает Handelsblatt.
Отдыхающие в санаториях россияне больше не должны будут предъявлять справки об отрицательном результате теста на коронавирус, вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с заболевшими в течение 14 дней до заезда.
Европейский союз готовит ответные меры на санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на запрос Европарламента.
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