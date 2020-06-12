Handelsblatt: новые санкции США против «Северного потока — 2» могут затронуть немецкие госорганы

Немецкое министерство экономики опубликовали отчёт, в котором заявило, что новые санкции США против «Северного потока — 2» носят спорный характер, пишет Handelsblatt. В ведомстве отметили, что по новым формулировкам закона о санкциях, под штрафные меры могут попасть даже немецкие госорганы, занимающиеся административной деятельностью, связанной с газопроводом.
Министерство экономики ФРГ критически оценило последние планы США по санкциям против газопровода «Северный поток — 2», пишет Handelsblatt. Согласно отчёту ведомства для немецкого бундестага, стоит исходить из того, что планируемые штрафные меры затронут большое число немецких и европейских предприятий. Как отмечает издание, в отчёте не уточняется, какие именно компании затронут планируемые санкциями.
С точки зрения немецкого экономического ведомства, формулировка новых санкций является «спорной». В частности, отмечается, что согласно текущему проекту закона, под санкции могут попасть административные действия государственных органов, связанных с постройкой или обслуживанием газопровода. «Это будет что-то новое, если санкции будут направлены также и против госорганов дружественных правительств или даже против самих правительств», — отмечается в отчёте.
Handelsblatt напоминает, что американские сенаторы Тед Круз и Джоан Шахин представили свой проект закона о новых санкциях в конце прошлой недели. Президент США Дональд Трамп, а также республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса намерены остановить постройку газопровода в самый последний момент. Новый закон предусматривает штрафные меры не только против фирм, предоставляющих корабли для прокладки труб, но и против фирм, корабли которых занимаются другой деятельностью, связанной с газопроводом.
Кроме того, санкции угрожают компаниям, страхующим корабли-трубоукладчики, а также фирмам, занимающимся сертификацией газопровода, информирует Handelsblatt.
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