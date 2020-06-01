Focus: США готовят новый «санкционный удар» по «Северному потоку — 2»

США собираются принять новый пакет санкций против «Северного потока — 2», сообщает Focus. По имеющейся информации, американцы хотят запретить вход в свои воды всем кораблям, участвующим в строительстве газопровода, а также заморозить активы тех, кто участвует в этом проекте. И даже предвыборная борьба не помешала республиканцам и демократам согласовать эти штрафные меры.
США готовят новый «санкционный удар» по «Северному потоку — 2», сообщает Focus. По имеющейся информации, штрафные меры коснутся тех кораблей, которые задействованы в строительстве газопровода. Им будет запрещено заходить в американские воды. К тому же Вашингтон планирует заморозить активы тех, кто участвует в реализации проекта.
В своём неприятии «Северного потока — 2» республиканцы и демократы оказались на редкость едины. Так что несмотря на предвыборную борьбу законодательное закрепление санкций не должно занять много времени, отметил посол США в Германии Ричард Гренелл. «Германия должна прекратить кормить зверя, в то время как недостаточно платит в НАТО», — подчеркнул он.
Украина и несколько государств ЕС также пытаются помешать строительству газопровода. Планировалось, что оно завершится в конце прошлого года, но из-за американских санкций сроки сместились. Берлин раскритиковал Вашингтон за такой шаг. Москва также выразила своё недовольство. «Мы считаем, что подобные устремления являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Компания-оператор российско-немецкого газопровода Nord Stream 2 AG обвинила американцев в «незаконной дискриминации европейских предприятий». Министр энергетики в земле Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель сказал, что превращать инфраструктурный проект европейской энергетики в политическую игрушку — это безответственное поведение.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о приглашении ряда стран, в том числе России, на предстоящий саммит G7, отметил, что Россия останется вне данного формата.
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о состоянии находящегося в одной из больниц Москвы Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата считает, что Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, всё же не удастся провести.
Удмуртия не готова к переходу на второй этап снятия ограничительных мер, жители не соблюдают режим самоизоляции, заявил глава республики Александр Бречалов. По его словам, вновь будут закрыты парки и общественные пространства.