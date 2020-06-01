Focus: США готовят новый «санкционный удар» по «Северному потоку — 2»

США собираются принять новый пакет санкций против «Северного потока — 2», сообщает Focus. По имеющейся информации, американцы хотят запретить вход в свои воды всем кораблям, участвующим в строительстве газопровода, а также заморозить активы тех, кто участвует в этом проекте. И даже предвыборная борьба не помешала республиканцам и демократам согласовать эти штрафные меры.

США готовят новый «санкционный удар» по «Северному потоку — 2», сообщает Focus. По имеющейся информации, штрафные меры коснутся тех кораблей, которые задействованы в строительстве газопровода. Им будет запрещено заходить в американские воды. К тому же Вашингтон планирует заморозить активы тех, кто участвует в реализации проекта.

В своём неприятии «Северного потока — 2» республиканцы и демократы оказались на редкость едины. Так что несмотря на предвыборную борьбу законодательное закрепление санкций не должно занять много времени, отметил посол США в Германии Ричард Гренелл. «Германия должна прекратить кормить зверя, в то время как недостаточно платит в НАТО», — подчеркнул он.

Украина и несколько государств ЕС также пытаются помешать строительству газопровода. Планировалось, что оно завершится в конце прошлого года, но из-за американских санкций сроки сместились. Берлин раскритиковал Вашингтон за такой шаг. Москва также выразила своё недовольство. «Мы считаем, что подобные устремления являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Компания-оператор российско-немецкого газопровода Nord Stream 2 AG обвинила американцев в «незаконной дискриминации европейских предприятий». Министр энергетики в земле Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель сказал, что превращать инфраструктурный проект европейской энергетики в политическую игрушку — это безответственное поведение.