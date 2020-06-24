Handelsblatt: немецкому бургомистру грозят санкции США из-за «Северного потока — 2»

Если новый закон о санкциях США против «Северного потока — 2» вступит в силу, то под него будут попадать все лица, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода, пишет Handelsblatt. В их число может войти бургомистр города Зассниц Франк Крахт, поскольку в порту, на 90% принадлежащему Зассницу, находятся два российских корабля, намеревающихся завершить постройку газопровода.

Бургомистр немецкого города Зассниц Франк Крахт столкнулся с угрозой, считавшейся невозможной в современной Германии, пишет Handelsblatt: он может попасть под санкции со стороны США. Причина штрафных мер — не какой-то сомнительный бизнес, а просто сам факт того, что Крахт является бургомистром курортного городка Зассниц на острове Рюген.

Крахт угодил в геополитическую конфронтацию между Россией и США по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет издание. Вашингтон намерен предотвратить постройку и, ради этого, грозит ужесточить санкции.

«Мы должны защитить Германию от России. Однако Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую по газопроводу, новому газопроводу», — заявил Дональд Трамп на своём недавнем предвыборном выступлении.

Между тем, Конгресс США готовит новый закон о санкциях: если он вступит в силу, то будет затрагивать любого человека, прямо или косвенно связанного со строительством газопровода, отмечает Handelsblatt. Таким человеком может стать и Франк Крахт: оба российских корабля, которые в последующие месяцы должны завершить строительство «Северного потока — 2», находятся в порту Мукран, который на 90% принадлежит городу Зассниц. Таким образом, Крахт, являющийся, по сути, управляющим порта, может оказаться в санкционном списке США.

В правительстве ФРГ уже беспокоились о «новизне» планируемого закона о санкциях, отмечая, что теоретически, под него могут попадать немецкие госорганы и даже само правительство. Впрочем, ряд экспертов сомневаются в том, что США зайдут столь далеко. Ясно одно: спираль напряжённости вокруг «Северного потока — 2» закрутилась ещё сильнее, пишет Handelsblatt.

Что касается самого Франка Крахта, то он поддерживает строительство газопровода, отмечает издание. Основной причиной тому служат экономические мотивы: строительные работы приводят к созданию на Рюгене хорошо оплачиваемых рабочих мест. Для острова это важно, поскольку таким образом можно снизить свою зависимость от туризма.

Как отмечает Handelsblatt, в отличие от многих своих коллег по партии «Левых», Крахт не испытывает сильной неприязни к США и часто там бывает. «Речь шла не только об экономических, но и о персональных санкциях. Это значит, что я могу потерять право на въезд в США», — заявил Крахт.