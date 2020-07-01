24 канал: «приспешник Путина» Шрёдер раскритиковал санкции против «Северного потока — 2»
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил против санкций, которые США собираются ввести против газопровода «Северный поток — 2». Шрёдер, который, как пишет «Телеканал новин 24», является хорошим другом Владимира Путина и председателем наблюдательного совета компании Nord Stream 2, считает, что новые ограничения свидетельствуют о том, что американцы разрывают трансатлантическое партнёрство.
Также, как уверен Шрёдер, это «атака на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы».
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