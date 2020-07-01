24 канал: «приспешник Путина» Шрёдер раскритиковал санкции против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал новые санкции, которые США собираются ввести против «Северного потока — 2» посягательством на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы. Шрёдер, которого «Телеканал новин 24» назвал «приспешником Путина», добавил, что из-за ограничений могут пострадать европейские компании, в которых сократятся рабочие места.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил против санкций, которые США собираются ввести против газопровода «Северный поток — 2». Шрёдер, который, как пишет «Телеканал новин 24», является хорошим другом Владимира Путина и председателем наблюдательного совета компании Nord Stream 2, считает, что новые ограничения свидетельствуют о том, что американцы разрывают трансатлантическое партнёрство.

Также, как уверен Шрёдер, это «атака на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы».

В своём заявлении во время публичного слушания Экономического комитета в немецком Бундестаге Шрёдер добавил, что то США накладывают санкции только на европейские компании, а не на российские.

«Более 120 компаний в секторах судостроения, машиностроения, окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с «Северным потоком — 2», непосредственно подвергаются воздействию. За каждой из этих компаний есть европейские рабочие места, которые находятся под угрозой», — убеждён Шредер.

Как отмечает украинский канал, на выступление в Бундестаг Шрёдера пригласил председатель экономического комитета Клаус Эрнст, который является представителем партии левых взглядов Die Linke. Шредер должен был присутствовать на нём как эксперт. При этом немецкие издания отмечают, что Шрёдер не может быть таковым, поскольку он — заинтересованная сторона.