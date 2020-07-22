CBS: США обвинили Китай в кибератаках на лаборатории, исследующие вакцины от COVID-19

Минюст США обвинил Пекин в финансировании хакерских атак на американские биотехнологические фирмы, которые занимаются созданием лекарства от коронавируса. По мнению американских властей, эти вторжения могут затормозить разработку критически важных вакцин, сообщает CBS News.

Сегодня мы узнали, что не только русские стремятся получить секретные исследования вакцин от COVID. Минюст США обвинил Китай в финансировании хакеров, которые устраивают атаки на биотехнологические фирмы по всему миру. Корреспондент CBS Джефф Пегейс о том, почему это может препятствовать американскому исследованию.

ФБР разыскивает этих двух мужчин. Их обвиняют в том, что они, по поручению китайской разведки, якобы атаковали американские лаборатории, исследующие коронавирус.

РЭЙМОНД ДУДА, ведущий расследование специальный агент ФБР: Обвиняемые покушались на организации, которые представляли непосредственный интерес для китайского правительства.

Согласно судебному протоколу, в январе и феврале этого года хакеры искали уязвимости в мерилендской биотехнологической фирме, атаковали компьютерную сеть массачусетской биотехнологической фирмы и калифорнийской компании, исследовавшей антивирусный препарат для лечения COVID-19.

Эти вторжения могут потенциально замедлить критически важное исследование. Компаниям необходимо убедиться, что данные не подвергались таким манипуляциям или искажениям, которые ставят под удар разработку вакцины или подвергают опасности жизни людей.

Но, по словам сотрудников ФБР, всё это — часть тревожной тенденции. В настоящее время они открывают новые расследования в отношении китайской активности каждые десять часов.

ДЭВИД БОУДИК, заместитель директора ФБР: Китай похищает интеллектуальную собственность и исследования, которые укрепляют его экономику. Они используют эту незаконно добытую информацию, чтобы заставить замолчать любую страну, которая смеет бросить вызов его противоправным действиям.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС, корреспондент CBS News: Но сегодня в ответ на обвинения американских чиновников Китай заявил, что ему не надо ничего красть — он проводит собственное исследование. Нора?

Джефф Пегейс, спасибо.

Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.