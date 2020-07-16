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Le Figaro: иммунитет хороший — создатели российской вакцины от COVID-19 отчитались о результатах испытаний

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Российские учёные разработали вакцину от коронавируса и сейчас ведут её клинические испытания. Первой группе добровольцев ввели препарат ещё 18 июня, и они месяц находились под контролем врачей. По их словам, никаких негативных последствий замечено не было, иммунитет у группы формируется, и они уже покинули стены госпиталя, пишет Le Figaro.
Le Figaro: иммунитет хороший — создатели российской вакцины от COVID-19 отчитались о результатах испытаний
Reuters

Российские специалисты заявили, что завершили первые клинические испытания вакцины против коронавируса, пишет Le Figaro. При этом полностью этот этап должен быть завершён к концу июля.

Испытания на добровольцах проводятся министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Начались испытания на людях в середине июня на базе военного госпиталя в Москве. Однако добровольцами стали не только российские военные, но и гражданские лица.

Первая группа добровольцев состояла из 18 человек, и они уже покинули госпиталь. Главное, что на них проверяли, — безопасность вакцины и переносимость её компонентов. Вакцину им ввели 18 июня, и в госпитале они после этого провели 28 дней, при этом за ними наблюдали каждый день.

За то время, по словам специалистов, жизненные функции их организмов оставались в границах нормы, при этом никаких нежелательных эффектов или осложнений отмечено не было. Иммунитет у них хороший, антитела формируются, от коронавируса они защищены, как заявляют врачи.

Вторая группа добровольцев из 20 человек, которым ввели вакцину 23 июня, сейчас находится ещё в стенах госпиталя под медицинским наблюдением, отмечает Le Figaro.

 

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