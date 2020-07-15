Euronews: вторая волна заражений заставляет европейцев снова надевать маски

Из-за новых вспышек коронавирусной инфекции ношение маски в закрытых помещениях становится обязательным для всех, включая членов правительства — причём практически во всех странах Европы. Кроме того, некоторые страны ЕС вновь закрывают границы с соседями, чтобы исключить новые случаи ввоза коронавируса на свою территорию, передаёт Euronews.

Премьер-министр подает пример: в Британии вводится обязательное ношение защитных масок для всех, включая главу кабинета министров, когда находишься в любом замкнутом пространстве. Правило начинает действовать с 24-го июля.



По мнению руководителя Минздрава Соединенного Королевства, это, с одной стороны, снизит риск заражения коронавирусной инфекцией. С другой — даст уверенность сотрудникам, например, магазинов, что они не подхватят инфекцию на рабочем месте.



МЭТТ ХЭНКОК министр здравоохранения Великобритании: Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других заразиться коронавирусом, и убедительное свидетельство — статистика. Уровень смертности от COVID-19 среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране.



Франция, отмечая День взятия Бастилии, чествовала во время парада медиков, трудившихся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. С 1-го августа в стране также вводится обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях.



Правительство решило пойти навстречу тем, кто спасал нацию от эпидемии, повысив зарплату среднему медперсоналу на €183. Соглашение подписали три профосоюза из пяти. Многие врачи посчитали такой шаг властей недостаточным.



Австрия, опасающаяся ввоза инфекции на свою территорию, с 15-го июля закрыла границы для граждан девяти стран Балкан и Южной Европы — в их числе Албания и Болгария. Официальная Вена считает, что ни София, ни Белград, ни Тирана не прилагают достаточных усилий, чтобы обуздать эпидемию. Запрет касается и жителей частично признанного Косова.



ВЛАДЕЛЕЦ БАРА: Так мы стараемся убедить посетителей соблюдать необходимую социальную дистанцию. Чем меньше контактов — тем лучше! А нам нужно работать, чтобы держать заведение на плаву.



В связи с всплеском второй волны заражений на Балканах с 15-го июля новые запреты на трансграничные поездки вводятся и в Венгрии.



Дата выхода в эфир 15 июля 2020 года.