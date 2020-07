Euronews: ВОЗ призывает всех скорректировать стратегию для общей войны с коронавирусом

ВОЗ призывает правительства всех стран выработать эффективную и понятную гражданам стратегию в войне с вирусом, чтобы можно было сообща прервать цепочку заражений и спасти больше жизней. За полгода с небольшим жертвами коронавирусной инфекции в мире уже стали более 575 тыс. человек, причём с каждым днём эта цифра стремительно растёт, передаёт Euronews.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕУС, гендиректор ВОЗ: Мы подчёркиваем, что правительства должны выработать понятную гражданам стратегию в войне с вирусом. Они должны прервать цепочку заражений, потому что это поможет спасти жизни. Нужно объяснять, для чего вводятся санитарные ограничения и почему нужно следовать мерам предосторожности. Если этого не произойдёт — ситуация будет неуклонно ухудшаться.



В Калифорнии, где количество выявленных вирусоносителей увеличилось на 20% за 72 часа, губернатор распорядился закрыть бары, рестораны, спортивные клубы и кинотеатры. В Сан-Диего и Лос-Анджелесе, как передаёт The Associated Press, данная мера включает и учреждения религиозного культа.



Аналогичные меры принимаются и в Хьюстоне. Там количество выявленных вирусоносителей (это сообщает издание The Houston Chronicle) выросло за последние дни на 16%.



МУЖЧИНА: Я из тех, кто любит проводить время с друзьями, вне дома. Но если моей семье нужно оставаться в помещении — значит, мы так и поступим.



Южный сосед США Мексика за сутки зарегистрировала почти 4700 новых случаев инфекции. Общее количество вирусоносителей превысило 304 тыс. человек. Видя уровень заражений в столичном мегаполисе, местные власти намерены ввести локальные ограничительные меры — но не помещать в карантин всё население крупнейшего испаноязычного города мира.



В Гонконге, который был затронут ограничительными мерами в начале пандемии, сейчас власти напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции.



Дата выхода в эфир 14 июля 2020 года.