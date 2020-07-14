CNN: ставят науку выше «выдумок» Трампа — американские штаты опять уходят на карантин

Региональные власти в США отчаянно отменяют «повторное открытие» экономики своих штатов, пишет CNN. Именно эта поспешная отмена ограничений, которой ради своего переизбрания добивался президент, превратило Америку в «крупнейший мировой очаг коронавируса», считает телеканал.

Пока Дональд Трамп «зацикливается» на своих надеждах на переизбрание, федеральные и местные лидеры в США отчаянно отменяют «повторное открытие» штатов. Это снятие ограничений, которого добивался президент, в итоге превратило Америку в «крупнейший мировой очаг коронавируса», пишет CNN.

По словам телеканала, пока больничные отделения неотложной помощи заполняются, и вирус ускоряет «неумолимое шествие» по юго-западу страны, Трамп продолжает «придерживаться выдумки», что худшее уже позади. «Нам пришлось её (экономику. — ИноТВ) закрыть, но теперь мы её открываем», — заявил глава Белого дома, хваля самого себя за «спасение миллионов жизней».

По мере распространения вируса по стране у многих руководителей, в том числе сторонников «агрессивного подхода» Трампа, не остаётся иного выбора, кроме как «поставить науку выше политики». И в результате президенту приходится сталкиваться с реальным положением дел.

В Техасе мэр-демократ Хьюстона Сильвестр Тернер предложил двухнедельный карантин спустя несколько дней после того, как губернатор-республиканец Грэг Эбботт поднял вопрос об ужесточении защитных мер. В Западной Вирджинии в наиболее пострадавшем от пандемии округе прекратили свою работу питейные заведения.

В Калифорнии губернатор-демократ Гэвин Ньюсом приказал закрыть все рестораны, обслуживающие внутри помещения, винодельни, кинотеатры, зоопарки, музеи и бары. В Орегоне запретили проведение собраний с участием более 10 человек из-за «тревожного роста» случаев COVID-19 в штате. Власти Лос-Анджелеса и Сан-Диего заявили, что их дети начнут новый учебный год только онлайн.

Складывающаяся картина показывает, что страна снова начинает «закрываться», вопреки «триумфальным, но вводящим в заблуждение утверждениям» президента. Ограничения в таких крупных городах, как Хьюстон и Лос-Анджелес, могут помешать неожиданному оживлению экономики, достигнутому в прошлом месяце. Скромный рост занятости населения, которым хвастал Трамп, может обернуться полной потерей рабочих мест, рассуждает телеканал.

Комментарии Энтони Фаучи, директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, рискуют ещё сильнее разгневать Трампа. В своём недавнем интервью он напомнил, что, как он и предупреждал, быстрая отмена карантина привела к катастрофе, отмечает CNN.