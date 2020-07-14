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CNN: ставят науку выше «выдумок» Трампа — американские штаты опять уходят на карантин

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Региональные власти в США отчаянно отменяют «повторное открытие» экономики своих штатов, пишет CNN. Именно эта поспешная отмена ограничений, которой ради своего переизбрания добивался президент, превратило Америку в «крупнейший мировой очаг коронавируса», считает телеканал.
CNN: ставят науку выше «выдумок» Трампа — американские штаты опять уходят на карантин
Reuters

Пока Дональд Трамп «зацикливается» на своих надеждах на переизбрание, федеральные и местные лидеры в США отчаянно отменяют «повторное открытие» штатов. Это снятие ограничений, которого добивался президент, в итоге превратило Америку в «крупнейший мировой очаг коронавируса», пишет CNN.

По словам телеканала, пока больничные отделения неотложной помощи заполняются, и вирус ускоряет «неумолимое шествие» по юго-западу страны, Трамп продолжает «придерживаться выдумки», что худшее уже позади. «Нам пришлось её (экономику.  ИноТВ) закрыть, но теперь мы её открываем»,  заявил глава Белого дома, хваля самого себя за «спасение миллионов жизней».
 
По мере распространения вируса по стране у многих руководителей, в том числе сторонников «агрессивного подхода» Трампа, не остаётся иного выбора, кроме как «поставить науку выше политики». И в результате президенту приходится сталкиваться с реальным положением дел.
 
В Техасе мэр-демократ Хьюстона Сильвестр Тернер предложил двухнедельный карантин спустя несколько дней после того, как губернатор-республиканец Грэг Эбботт поднял вопрос об ужесточении защитных мер. В Западной Вирджинии в наиболее пострадавшем от пандемии округе прекратили свою работу питейные заведения.
 
В Калифорнии губернатор-демократ Гэвин Ньюсом приказал закрыть все рестораны, обслуживающие внутри помещения, винодельни, кинотеатры, зоопарки, музеи и бары. В Орегоне запретили проведение собраний с участием более 10 человек из-за «тревожного роста» случаев COVID-19 в штате. Власти Лос-Анджелеса и Сан-Диего заявили, что их дети начнут новый учебный год только онлайн.
 
Складывающаяся картина показывает, что страна снова начинает «закрываться», вопреки «триумфальным, но вводящим в заблуждение утверждениям» президента. Ограничения в таких крупных городах, как Хьюстон и Лос-Анджелес, могут помешать неожиданному оживлению экономики, достигнутому в прошлом месяце. Скромный рост занятости населения, которым хвастал Трамп, может обернуться полной потерей рабочих мест, рассуждает телеканал.
 
Комментарии Энтони Фаучи, директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, рискуют ещё сильнее разгневать Трампа. В своём недавнем интервью он напомнил, что, как он и предупреждал, быстрая отмена карантина привела к катастрофе, отмечает CNN. 
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CNN США Северная Америка
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