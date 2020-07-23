DM: британские корабли «перехватили» российскую подлодку в Ла-Манше

Российская субмарина «Краснодар», следовавшая из Средиземного моря, прошла вблизи территориальных вод Соединённого Королевства. За перемещением судна в Ла-Манше внимательно следили два британских патрульных корабля, сообщает Daily Mail.

Российская подводная лодка «Краснодар», вооружённая ракетами для поражения наземных целей, прошла вблизи британских территориальных вод. Она «была перехвачена» в Ла-Манше двумя кораблями Королевских ВМС, сообщает Daily Mail.

По словам издания, субмарина шла из Восточного Средиземноморья в сопровождении буксира «Сергей Балк». Сначала за её передвижением на юго-западном конце Ла-Манша следил британский патрульный корабль Tyne. Затем эту миссию продолжило однотипное судно Mersey, которое преследовало подлодку, когда та миновала Па-де-Кале и отправилась в Северное море.

Оперативный офицер Tyne Джастин Ширтклифф назвал подобного рода слежку «рутинным» заданием для королевского флота. Командир Mersey Уилл Эдвардс-Бэннон признался, что гордится тем, что члены экипажа успешно выполнили возложенную на них обязанность и «защитили национальные интересы», несмотря на эпидемию COVID-19.

Между тем существуют опасения, что «Краснодар» мог нарушить Конвенцию Монтрё. Документ запрещает подводным судам проходить пролив Босфор, за исключением тех случаев, когда они нуждаются в ремонте, утверждается в статье.

Этот «перехват» произошёл на фоне выхода «сенсационного доклада» комитета по разведке и безопасности британского парламента. Согласно ему, Москва «вмешивалась» в референдум о независимости Шотландии и якобы устраивала хакерские атаки на Соединённое Королевство, обращает внимание издание.

Кроме того, на этой неделе стало известно об инциденте с подводной лодкой самих Королевских ВМС, который произошёл почти два года назад. В ноябре 2018-го на юго-западе Шотландии британская субмарина едва не столкнулась с гражданским кораблём, на борту которого находились 282 человек, отмечает Daily Mail.