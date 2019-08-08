Guardian: британский патрульный корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

13:16
При штурме резиденции Атамбаева пострадали 27 сотрудников ГКНБ
В ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 27 сотрудников спецслужб. Об этом заявили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
13:09
Трое олимпийских чемпионов стали лицами ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Алексей Тищенко и Олег Саитов стали лицами грядущего чемпионата мира по боксу 2019 года.
12:56
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
12:55
Дуглас Сантос назвал главное различие между РПЛ и Бундеслигой
Новичок санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос считает, что в Германии показывают более динамичный футбол.
12:52
СМИ сообщили о взрыве в воинской части в Архангельской области
Два человека погибли и 15 пострадали, по предварительным данным, при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
12:49
В МЧС рассказали о восьми разрушенных домах в результате ЧП в Ачинске
Начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил о восьми полностью разрушенных домах в результате детонации боеприпасов на складе в Ачинске.
12:47
В Архангельской области сообщили об инциденте в воинской части
Власти направили санитарную авиацию к воинской части под Архангельском в связи с инцидентом, в результате которого пострадали несколько человек, сообщил губернатор региона Игорь Орлов.
12:42
В Москве состоится юношеский турнир UTLC Cup
В столице России сыграют юношеские команды ведущих футбольных клубов Европы и Азии.
12:41
Uniper следит за дискуссией по санкциям против «Северного потока — 2»
Международный энергетический концерн Uniper, который является одним из партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», наблюдает за ситуацией с возможным введением санкций США против газопровода.
12:38
В ГКНБ рассказали о захваченном сторонниками Атамбаева оружии
Спецслужбы Киргизии заявили, что сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева во время неудачной операции спецназа по его задержанию захватили 40 единиц оружия.
12:35
В попавших в ДТП под Новороссийском автобусе и машине было 14 детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в автобусе и легковом автомобиле, которые попали в ДТП под Новороссийском, находилось 14 детей.
12:29
Тренер «Локомотива» заявил, что команде по силам выиграть КХЛ
Главный тренер ярославского «Локомотива» 60-летний канадец Крэйг Мактавиш поделился ожиданиями от грядущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
12:29
После штурма резиденции Атамбаева возбуждено шесть уголовных дел
Замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков заявил, что киргизское МВД возбудило шесть уголовных дел после столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.
12:11
С. Уильямс: надо будет изучить игру Александровой
Американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, где она сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
12:07
В бундестаге оценили роль русских в объединении Германии
Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью телеканалу ZDF, что немцы должны быть благодарны русским, так как без них не было бы объединения Германии.
12:00
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
11:55
СМИ: Жезус дисквалифицирован на два месяца за погром в финале Кубка Америки
Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус получил двухмесячную дисквалификацию за чрезмерные эмоции во время финала Кубка Америки против команды Перу (3:1)
11:44
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
11:40
Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
11:31
СМИ: Состояние главы областного ГУВД Киргизии крайне тяжёлое
Начальнику ГУВД Чуйской области Киргизии Самату Курманкулову, который пострадал во время столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сделали вторую операцию, его состояние крайне тяжёлое.
11:28
Задержан находившийся в розыске фигурант дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет задержал подозреваемого в организации массовых беспорядков во время несогласованной акции в Москве Сергея Фомина, ведомство будет добиваться его ареста.
11:26
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
11:22
«Эсперанс» признан победителем африканской ЛЧ, клубу вернут награды и кубок
Тунисский «Эсперанс» признан победителем африканской Лиги чемпионов по итогам заседания дисциплинарной комиссии Африканской конфедерации футбола (CAF).
11:13
Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии
Власти Сирии выступили категорически против соглашения США и Турции по созданию так называемой безопасной зоны на северо-востоке страны.
11:07
Футболист «Эвертона» Боласье против перехода в ЦСКА из-за ситуации с Малкомом
Форвард английского «Эвертона» Янник Боласье не хочет переезда в Россию, опасаясь проявлений расизма.
11:06
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Стамбуле.
11:00
Базаревич рассказал, когда к сборной России присоединится баскетболист Швед
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассчитывает на прибытие защитника «Химок» Алексея Шведа в ближайшее время.
10:47
Рублёв и Зверев стали четвертьфиналистами турнира в Монреале в парном разряде
Дуэт российского теннисиста Андрея Рублёва и немца Александра Зверева в матче второго круга турнира в Монреале победил канадскую пару Петер Полански — Брейден Шнур.
10:46
В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса
В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.
10:42
В Минздраве Киргизии оценили состояние взятых в заложники спецназовцев
В пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии сообщили, что состояние спецназовцев, которых взяли в заложники во время спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции, оценивается как средней тяжести.
10:33
Адвокат: осуждённый в России Сущенко согласился отбывать наказание на Украине
Осуждённый в России украинец Роман Сущенко подписал документы на «согласие отбывать срок наказания» на Украине. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин.
10:26
Источник: ЦСКА готов продать Чалова в «Кристал Пэлас» за €30 млн
Московский ЦСКА готов продать лучшего бомбардира Российской премьер-лиги Фёдора Чалова, но не менее чем за €30 млн.
10:21
Парламент Киргизии соберётся из-за обострения ситуации в стране
Парламент Киргизии соберётся 8 августа на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране после попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева.
10:15
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Чемпион Испании «Барселона» в товарищеском матче победила вице-чемпиона Италии «Наполи».
10:08
В Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение представителей Общероссийского народного фронта инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
10:07
Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.
10:03
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 8 августа
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:58
Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к завершению перехода в миланский «Интер».
09:42
СМИ: Ковалёв и Альварес могут встретиться в ноябре
Мексиканский чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Сауль Альварес намерен провести бой против обладателя титула Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе, россиянина Сергея Ковалёва.
09:41
ФАС возбудила дело в отношении Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple после обращения «Лаборатории Касперского».
09:35
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефти
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
09:27
Кузнецова одержала победу над Векич и вышла в третий круг турнира WTA в Торонто
Россиянка Светлана Кузнецова победила представительницу Хорватии Донну Векич во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
09:21
Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания, которая была предпринята вечером 7 августа.
09:18
Медведев поручил активизировать бизнес на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать меры по активизации бизнеса на Курильских островах.
09:14
Дело по факту ДТП под Новороссийском возбуждено по двум статьям
По факту ДТП с участием автобуса под Новороссийском возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.
09:12
Хачанов обыграл Вавринку во втором круге турнира АТР в Монреале
Россиянин Карен Хачанов на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой и вышел в третий круг соревнования.
09:01
Более 1,5 млн гектаров леса горит в Сибири
Площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн гектаров.
08:57
Атамбаев намерен провести митинг в Бишкеке
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.
08:50
Задержан подозреваемый в причастности к подрыву машины в Магнитогорске
Задержан подозреваемый в покушении на убийство жителя Магнитогорска, который был госпитализирован после взрыва автомобиля.
08:44
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.