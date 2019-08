Guardian: британский патрульный корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Forth был направлен в Ла-Манш для сопровождения российского корвета «Василий Быков», передаёт The Guardian. Отмечается, что российский корабль плыл из Северного моря с празднования Дня Военно-морского флота страны.

Британский патрульный корабль HMS Forth сопроводил российский корвет «Василий Быков», когда тот проходил через пролив Ла-Манш, сообщает The Guardian.



Как сообщили в ВМС Великобритании, корабль только вернулся со своей первой зарубежной миссии на военно-морскую базу в английском Портсмуте перед тем, как его направили проконтролировать ситуацию в Ла-Манше. 31 июля HMS Forth покинул Гибралтар, откуда направился на север.



«Затем он встал, готовясь встретить корвет «Василий Быков», когда тот плыл из Северного моря после того, как принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге», — уточнил представитель британских ВМС.



При этом капитан патрульного корабля лейтенант Сэмюэль Филдс признался, что «принятие этого дополнительного вызова», несмотря на высокую загрузку, заставило его гордиться экипажем судна.



The Guardian напоминает, что HMS Forth не впервые сопровождал российский корвет. В июле ему уже приходилось выдвигаться на позицию для слежки за «Василием Быковым». В ВМС Великобритании также не оставляют без внимания и корабли ВМС Китая. В частности, на этих выходных фрегат HMS Westminster сопровождал в Ла-Манше китайский эсминец Xian.