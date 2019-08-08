Guardian: британский патрульный корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

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12:56 Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

12:55 Дуглас Сантос назвал главное различие между РПЛ и Бундеслигой Новичок санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос считает, что в Германии показывают более динамичный футбол.

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12:47 В Архангельской области сообщили об инциденте в воинской части Власти направили санитарную авиацию к воинской части под Архангельском в связи с инцидентом, в результате которого пострадали несколько человек, сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

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12:38 В ГКНБ рассказали о захваченном сторонниками Атамбаева оружии Спецслужбы Киргизии заявили, что сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева во время неудачной операции спецназа по его задержанию захватили 40 единиц оружия.

12:35 В попавших в ДТП под Новороссийском автобусе и машине было 14 детей Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в автобусе и легковом автомобиле, которые попали в ДТП под Новороссийском, находилось 14 детей.

12:29 Тренер «Локомотива» заявил, что команде по силам выиграть КХЛ Главный тренер ярославского «Локомотива» 60-летний канадец Крэйг Мактавиш поделился ожиданиями от грядущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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