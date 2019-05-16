Sun: британский фрегат «выпроводил корабль Путина» из Ла-Манша

Накануне большой российский противолодочный корабль «Североморск», возвращающийся из Средиземноморья, миновал Ла-Манш, сообщает The Sun. За его передвижением следил фрегат Королевских ВМС Northumberland, который «защитил» Соединённое Королевство и «выпроводил» иностранное судно из пролива, утверждает таблоид.
Накануне большой российский противолодочный корабль «Североморск» прошёл через Ла-Манш. Слежка за передвижением «судна Владимира Путина по британским водам» была поручена фрегату Королевских ВМС Northumberland, пишет The Sun.
По словам издания, «Североморск» возвращался в российский порт после операций в Средиземноморье. И британский флот выполнил свою работу — «защитил Соединённое Королевство, выпроводив иностранное судно из Ла-Манша».
Командир фрегата Northumberland Элли Поллард заявила, что текущий период стал самым напряжённым для экипажа, которому вместо противолодочной обороны пришлось заняться эскортом, как в случае с «Североморском». «Это обычное дело для Королевского флота — быть постоянно готовыми и реагировать на любое появление иностранных кораблей в зоне интереса Великобритании», — добавила она.
Как подразделение повышенной готовности фрегат Northumberland может пресекать торговлю оружием, предотвращать контрабанду людей, участвовать в контртеррористических и спасательных операциях или сопровождать иностранные суда. На вооружении корабля находятся вертолёт Merlin, ультрасовременный радар и ракетная система Sea Ceptor, отмечает The Sun.
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