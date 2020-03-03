Times: брексит грозит блокадой Ла-Манша и «грязной битвой рыболовов»

После брексита Великобритания собирается закрыть доступ европейским рыболовам к своим водам, что существенно снизит их улов, сообщает Times. В ответ те пригрозили заблокировать порты в Ла-Манше, на которые приходится существенная часть британского экспорта. Если договориться не удастся, всё это может закончиться «очень грязной битвой», предостерегают в Париже.
Брексит может завершиться «кошмарным» сценарием, пишет The Times. Очень возможно, что порты Ла-Манша будут заблокированы европейскими рыбаками. Связано это с тем, что Великобритания собирается закрыть им доступ к своим водам, что существенно снизит их улов. В целях защиты своих территорий Лондон даже обзавёлся новыми судами рыболовной охраны.
Под удар попадут порты в Дувре и Кале, на которые приходится 17% торгового оборота Великобритании. Для того чтобы заблокировать вход в порт Кале понадобится всего несколько траулеров, ведь его ширина составляет всего пару сот метров. Если не удастся заключить выгодную для обеих сторон сделку, всё это может закончиться «очень грязной битвой», отметили в Париже.
Согласно информации, поступившей от источников в дипломатических кругах, президент Франции Эммануэль Макрон предостерёг лидеров ЕС от такого сценария. В его стране итак произошёл глубокий раскол из-за экономических реформ. Если же договориться с Лондоном не удастся, начнутся уличные протесты и массовые беспорядки. Порты будут заблокированы в течение суток после того, как Великобритания закроет европейским судам доступ к своим водам, предостерегают французские министры.
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