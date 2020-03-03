Telegraph: «у Англии есть королевская семья, у нас — только Макрон» — французы просят вернуть останки Наполеона III

Ряд французских историков надеются, что в рамках нового торгового соглашения между Британией и ЕС Лондон передаст Парижу находящиеся в Англии останки Наполеона III. По словам одного из инициаторов этой идеи Димитрия Касали, тело императора должно вернуться на родину и стать образом, который будет вдохновлять страну больше, чем «банальные политические фигуры», сообщает The Daily Telegraph.

Французские историки хотят заполучить «главный артефакт империализма». Они надеются, что Лондон вернёт Парижу останки Наполеона III в рамках сделки, которая обсуждается между ЕС и Британией в связи с брекситом, пишет The Daily Telegraph.

Ранее Брюссель добавил в торговое соглашение с Лондоном пункт, который предусматривает «возвращение незаконно вывезенных культурных объектов в их страны возникновения». Некоторые считают, что если сторонам удастся договориться, то Великобритания передаст Греции собрание древнегреческих произведений искусства известного под названием Мраморы Элгина, которые ранее находились в Парфеноне.

Эта идея нашла отклик во Франции. Димитрий Касали возглавляет группу историков, которые выступают за репатриацию «символа национальной славы» — останков Наполеона III. Они уже направили формальный запрос с этой просьбой британскому правительству.

Многие считают времена правления монарха, который основал Вторую французскую империю, золотой эпохой. При нём были значительное расширение территории и рост экономики страны. Однако в 1870 году после того, как армия Наполеона III потерпела поражение от Пруссии, ему пришлось бежать в Британию, где спустя три года он скончался и был захоронен в одной из церквушек Хэмпшира.

По мнению Касали, возвращение останков Наполеона III на родину станет «элегантным жестом примирения Англии и Франции». «Возможно, это будет второе сердечное соглашение. Это может стать символом солидарности», — заявил историк в интервью The Daily Telegraph.

Он и ряд его коллег считают, что тело императора должно быть погребено в парижской церкви Блаженного Августина. По их мнению, Наполеону III необходимо стать образом, который будет вдохновлять страну гораздо больше, чем «банальные политические фигуры».

«У Англии есть королевская семья, но у нас нет никого, кроме Макрона. Франция была монархической страной на протяжении 1000 лет, прежде чем стать республикой. Он (Наполеон III. — ИноТВ) представляет и республику, и монархию», — подчеркнул Касали в беседе с изданием.