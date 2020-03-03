Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: «у Англии есть королевская семья, у нас — только Макрон» — французы просят вернуть останки Наполеона III

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ряд французских историков надеются, что в рамках нового торгового соглашения между Британией и ЕС Лондон передаст Парижу находящиеся в Англии останки Наполеона III. По словам одного из инициаторов этой идеи Димитрия Касали, тело императора должно вернуться на родину и стать образом, который будет вдохновлять страну больше, чем «банальные политические фигуры», сообщает The Daily Telegraph.
Telegraph: «у Англии есть королевская семья, у нас — только Макрон» — французы просят вернуть останки Наполеона III
Wikimedia

Французские историки хотят заполучить «главный артефакт империализма». Они надеются, что Лондон вернёт Парижу останки Наполеона III в рамках сделки, которая обсуждается между ЕС и Британией в связи с брекситом, пишет The Daily Telegraph.

Ранее Брюссель добавил в торговое соглашение с Лондоном пункт, который предусматривает «возвращение незаконно вывезенных культурных объектов в их страны возникновения». Некоторые  считают, что если сторонам удастся договориться, то Великобритания передаст Греции собрание древнегреческих произведений искусства известного под названием Мраморы Элгина, которые ранее находились в Парфеноне.
 
Эта идея нашла отклик во Франции. Димитрий Касали возглавляет группу историков, которые выступают за репатриацию «символа национальной славы» — останков Наполеона III. Они уже направили формальный запрос с этой просьбой британскому правительству.
 
Многие считают времена правления монарха, который основал Вторую французскую империю, золотой эпохой. При нём были значительное расширение территории и рост экономики страны. Однако в 1870 году после того, как армия Наполеона III потерпела поражение от Пруссии, ему пришлось бежать в Британию, где спустя три года он скончался и был захоронен в одной из церквушек Хэмпшира.   
 
По мнению Касали, возвращение останков Наполеона III на родину станет «элегантным жестом примирения Англии и Франции». «Возможно, это будет второе сердечное соглашение. Это может стать символом солидарности», — заявил историк в интервью The Daily Telegraph.
 
Он и ряд его коллег считают, что тело императора должно быть погребено в парижской церкви Блаженного Августина. По их мнению, Наполеону III необходимо стать образом, который будет вдохновлять страну гораздо больше, чем «банальные политические фигуры».
 
«У Англии есть королевская семья, но у нас нет никого, кроме Макрона. Франция была монархической страной на протяжении 1000 лет, прежде чем стать республикой. Он (Наполеон III. — ИноТВ) представляет и республику, и монархию», — подчеркнул Касали в беседе с изданием. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
теги
брексит Великобритания Греция Европа Евросоюз ЕС история Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров