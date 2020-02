Times: «неординарный и ужасный» Вашингтон сделал состояние на рабстве

В свет вышла новая биография Джорджа Вашингтона, которая разрушает привычные стереотипы о национальном герое США. Книга не скрывает человеческие пороки первого американского президента и показывает, что он извлёк огромную прибыль благодаря эксплуатации своих рабов, пишет The Times.

Джордж Вашингтон стал очередным политическим лидером США, личность которого подверглась критической переоценке. Новая биография не оставляет камня на камне от того благоговения, с которым о первом американском президенте писали ранее, и изобличает пороки национального героя, пишет The Times.

«Вашингтон для меня — ключевой элемент для понимания нашей страны, потому что он её создал и потому что его президентство основывалось на его собственной личности, — говорит автор книги You Never Forget Your First («Первые никогда не забываются») Алексис Коу. — Я думаю о нём, как о полностью сформированном человеке: он был неординарным и ужасным. Он действовал с большим размахом».

«Я считаю, что американцы способны принимать в расчёт все эти вещи и справляться с ними, потому что речь идёт о нашей истории. Мы великие и мы ужасные», — добавляет писательница.

Существует версия, что перед смертью Вашингтон якобы хотел дать волю рабам, которые трудились на его плантации Маунт-Вернон. Но Коу настаивает, что это не так. В своём завещании первый президент США велел отпустить только своего слугу Билли Ли. Остальные 123 невольника были вынуждены ждать до тех пор, пока его жена Марта умрёт или освободит их.

Писательница отвергает мнение предыдущих биографов Вашингтона о том, что он «просто был продуктом своего времени». Она обращает внимание, что многие американцы и иностранцы призывали президента освободить рабов, чтобы подать пример остальным.

В частности ещё один отец-основатель США Бенджамин Франклин отпустил всех своих рабов и стал аболиционистом. Вашингтон отказался поступать так же. Более того, в 1793 году он подписал Закон о беглых рабах, чтобы вернуть собственных сбежавших невольников.

Сегодня часто говорят, что главе государства следует передавать свои бизнес-интересы в доверительное управление и распродавать их. Вашингтон, напротив, повышал своё финансовое состояние за счёт рабства на протяжении всего президентства, подчёркивается в статье.

Среди богатейших президентов США Вашингтон занимает вторую или третью строчку, в зависимости от оценки состояния Джона Кеннеди. По-настоящему разбогатеть ему удалось лишь благодаря удачной женитьбе и своим плантациям.

«Он мог бы сделать смелое заявление и освободить своих рабов при жизни, чтобы послужить примером для новорожденной республики. Ему просто этого не хотелось», — уверяет Коу.