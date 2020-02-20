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Daily Mail: «модернизировать античность» — в Оксфорде намерены исключить Гомера и Вергилия из обязательной программы

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Руководство Оксфордского университета планирует исключить «Илиаду» Гомера и «Энеиду» Вергилия из обязательной программы, чтобы «модернизировать» курс античной филологии. Это предложение вызвало возмущение среди студентов, которые считают, отказ от двух основных классических произведений «фатальной ошибкой», сообщает Daily Mail.
Daily Mail: «модернизировать античность» — в Оксфорде намерены исключить Гомера и Вергилия из обязательной программы
Reuters

Оксфордский университет шокировал студентов, предложив исключить из программы по античной филологии два самых важных произведения. Руководство ВУЗа хочет сделать изучение «Энеиды» Вергилия и «Илиады» Гомера факультативным, чтобы «модернизировать учебный курс», пишет Daily Mail.             

Инициатива была встречена учащимися в штыки. Президент студенческого оксфордского латинского проекта Ян Прейсс создал петицию, чтобы сохранить классические произведения в программе.
 
«Исключение Гомера и Вергилия (из учебного курса. — ИноТВ) было бы ужасной и смертельной ошибкой, — считает он. — Это предложение означало бы, что Оксфорд стал бы выпускать специалистов по античной филологии, которые никогда не читали Гомера и Вергилия ключевых авторов классической традиции и самой классической литературы».
 
По словам студента, Гомер — это основа основ античной традиции. Без изучения его работ невозможно понять более поздних авторов.
 
Историк и публицист Дейзи Данн, которая читает лекции по античной филологии в Оксфорде, также считает устранение классических произведений «ужасной идеей». Это всё равно что «убирать библию из курса теологии», говорит она.
 
Между тем профессор античной филологии в Оксфордском университете Джонатан Праг подчёркивает, что предложение ещё находится на рассмотрении. В рамках инициативы произведения, написанные от двух до трёх тысяч лет назад, можно будет изучать по выбору на втором курсе, что призвано помочь студентам, которые ранее не учили латынь и древнегреческий.
 
Праг заявил, что курс должен «одинаково стимулировать и вызывать интерес у всех типов абитуриентов». Он отметил, что процесс по пересмотру учебной программы длится уже почти год, и добавил, что опрос среди преподавательского состава уже проведён.
 
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
 
Odd one out: Если ваша цель, чтобы в университетах учились только тупой и ещё тупее, то почему бы тогда не исключить изучение человеческого сердца из биологии? Сложение и вычитание из математики? Шекспира из драматургии? Вторую мировую из истории? Мир явно сходит с ума.
 
Teresa: Как можно «модернизировать» курс классических языков? Вы изучаете классические языки.
 
null: Меня от этого тошнит. Либо вы достаточно интеллектуально развиты, чтобы учиться в Оксфорде, либо нет. Проще не бывает. Снижение стандартов и упрощение это огромная ошибка.
 
dd: Они серьёзно считают, что если избавиться от основных работ, то ещё больше студентов заинтересуются изучением античной филологии? Ребятам, которые хотят стать специалистами по античной филологии, необходимо изучать «Иллиаду»!
 
Mineycat: Всё упрощается до абсурда! Неудивительно, что мы движемся к вымиранию!
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Mail Великобритания Европа
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