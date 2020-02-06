Не только Киану Ривз: в украинском учебнике нашли новую фотожабу

03:00
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
В Верховной Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.
03:00
Отец Нурмагомедова рассказал о задачах сына в бою с Фергюсоном
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о задачах сына в предстоящем поединке с американцем Тони Фергюсоном.
03:00
Казахстан ввёл запрет на экспорт медицинских масок
Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что власти страны приняли решение запретить экспорт медицинских масок.
03:00
Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
03:00
Московская делегация примет участие в деловом форуме Kidscreen Summit в Майами
В деловом форуме Kidscreen Summit, который пройдёт в Майами с 10 по 13 февраля, примут участие 12 московских компаний.
03:00
В Томской области рассказали о планах по созданию реестра мест проживания мигрантов
В Томской области планируют создать реестр мест проживания мигрантов после пожара в Асиновском районе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе иностранцы.
03:00
В Минске сообщили, что не будут зацикливаться на одной России
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что страна намерена укреплять сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться лишь на одном направлении.
03:00
Винер-Усманова отреагировала на госпитализацию гимнастки Солдатовой
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос по поводу госпитализации четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой.
03:00
Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
Правоохранительные органы задержали в Москве Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
03:00
В Москве продлён «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы
В Москве и Московской области из-за порывистого ветра и гололедицы продлён «жёлтый» уровень погодной опасности.
03:00
Американские СМИ признали Шубенкова лучшим в барьерном беге за 10 лет
Чемпион мира 2015 года россиянин Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом десятилетия, выступающим в беге на 110 м с барьерами, по версии американского издания Track & Field.
03:00
Государственные компании Польши откажутся от закупок угля в России
Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире радиостанции RMF FM, что польские государственные компании откажутся от закупок угля в России.
03:00
Мамун попросила уважать частную жизнь Солдатовой
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Маргарита Мамун не стала комментировать информацию о госпитализации четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой.
03:00
Новак назвал коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии
Министр энергетики России Александр Новак назвал исключительно коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии.
03:00
Комитет Госдумы одобрил поправки к проекту о горячем питании в школах
Комитет Госдумы по образованию и науке одобрил предложенные президентом поправки к законопроекту об обеспечении школьников младших классов горячим питанием.
03:00
В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»
Понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции России, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.
03:00
Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных Россией людей из китайского города Ухань из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
03:00
Тренер Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации Солдатовой
Тренер российской гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации спортсменки.
03:00
В больнице рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой
В НИИ Склифосовского подтвердили, что российская гимнастка Александра Солдатова находится в больнице.
03:00
Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
03:00
Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
03:00
Источник: гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была доставлена в больницу в Москве.
03:00
Песков прокомментировал оценку Счётной палатой правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доклад Счётной палаты по работе предыдущего состава российского правительства ещё предстоит проанализировать.
03:00
Порядин и Кудрявцев не сыграют за сборную России в матче Еврохоккейтура с Финляндией
Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин пропустят матч с Финляндией в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
03:00
В аэропорту Стамбула возобновили полёты после жёсткой посадки самолёта
В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, где ранее при жёсткой посадке самолёта погибли три человека, возобновили полёты в четверг, 6 февраля.
03:00
Турция продолжит сотрудничество с Россией по ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона намерена продолжить сотрудничество с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
03:00
Песков оценил возможные переговоры по контролю над вооружениями с США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия давно предлагала США контакты по обсуждению контроля за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдёт.
03:00
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
03:00
Надаль признался, что болел за Тима в финале Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что болел за австрийца Доминика Тима в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
03:00
Почти 500 свиней погибли при пожаре на ферме в Подмосковье
Порядка 500 свиней погибли в результате возгорания, произошедшего на ферме в Московской области.
03:00
Корабль «Союз МС-13» приземлился
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитан, вернулся на Землю.
03:00
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
03:00
Никулинский суд Москвы подожгли бутылкой с зажигательной смесью
В пресс-службе МВД Москвы сообщили, что возгорание в Никулинском суде произошло из-за брошенной неизвестным бутылки с зажигательной смесью.
03:00
Тренер «Рейнджерс» похвалил Шестёркина после матча с «Торонто»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера команды Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
03:00
Автомобилистов в Москве призвали пересесть на общественный транспорт
Автомобилистов в Москве призвали воспользоваться общественным транспортом ввиду снегопада и сильного ветра.
03:00
Магомедшарипов подтвердил, что выступит на турнире UFC 246 в Нью-Йорке
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов подтвердил, что выступит на турнире UFC 246 в Нью-Йорке, а его соперником станет представитель топ-5 рейтинга его весовой категории.
03:00
В Москве наградили лучшие аэропорты страны
Церемония награждения премии «Воздушные ворота России» прошла 5 февраля в Москве.
03:00
Опрос: 52% россиян планируют искать подработку в ближайшее время
Специалисты HeadHunter провели опрос с целью изучения настроений на рынке труда.
03:00
Билялов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче с Финляндией
Голкипер Тимур Билялов будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией в рамках третьего этапа Еврохоккейтура Шведских игр.
03:00
Эксперт прокомментировал решение сената США в рамках процесса об импичменте
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал оправдание американского лидера Дональда Трампа в рамках процесса об импичменте.
03:00
Ходыкин оценил реакцию немецкого комментатора на оценки российских пар на ЧЕ
Фигурист Денис Ходыкин, который выступает в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал реакцию немецкого комментатора на их оценки на чемпионате Европы.
03:00
Павлюченко оценила психологические нагрузки на ЧЕ
Российская фигуристка Дарья Павлюченко рассказала об ощущениях от чемпионата Европы — 2020 и прошлого европейского первенства.
03:00
Суд рассмотрит дела в отношении Twitter и Facebook 13 февраля
Таганский районный суд Москвы 13 февраля рассмотрит административные дела в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей.
03:00
Юрист прокомментировала решение суда по делу жившей в клинике девочки
Юрист перинатального медицинского центра (ПМЦ) «Мать и дитя» Екатерина Ларина прокомментировала RT решение суда об ограничении в правах родителей девочки, которая пять лет жила в медучреждении.
03:00
В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
03:00
Все школы Саратова закрыты на карантин
Во всех школах 18 районов Саратовской области и областного центра объявлены внеплановые каникулы в связи с карантином.
03:00
В РУСАДА считают, что заявление об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказным
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу заявления об отстранении России от чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
03:00
Экс-министр по торговле ЕЭК Никишина стала главой РЭЦ
Бывший министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина назначена генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ).
03:00
В КНР зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом
Власти КНР зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом в Китае.