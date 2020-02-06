Не только Киану Ривз: в украинском учебнике нашли новую фотожабу

В украинских учебных пособиях можно встретить не только мемы с грустным Киану Ривзом. Как пишет «Обозреватель», в учебнике по географии для учащихся 6-го класса нашли карту компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

В украинском учебнике по географии для учащихся 6-го класса нашли карту компьютерной игры. Как пишет «Обозреватель», в книге в параграфе «Земля на плане и карте» разместили карту из известной компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

Данный учебник рекомендован Министерством образования и был выпущен в 2014 году на бюджетные средства.

Как отмечает издание, недавно произошёл похожий курьёз, когда в учебнике по всемирной истории за 10 класс нашли актёра Киану Ривза. Его прифотошопили на известную фотографию 1936 года «Обед на небоскрёбе». Автор учебника заявил, что фотожабу в книге разместили намеренно, а в Министерстве образования пообещали разобраться с ситуацией.