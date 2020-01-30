Экс-министр: по вине Зеленского русскоязычные дети на Украине стали «третьим сортом»

Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш уверена, что из-за бездействия команды Зеленского украинские дети сегодня поделены на три сорта: украиноязычные, разговаривающие на языках ЕС и русскоязычные. Как заявила она в эфире телеканала NewsOne, перед выборами команда украинского президента обещала пересмотреть языковой закон, однако обманула избирателей и ничего не поменяла.

ЕЛЕНА ЛУКАШ, юрист, бывший министр юстиции Украины: Вот какая реплика у меня, ребята. Знаете, из-за чего, по большому счёту, сыр-бор? Этот сыр-бор связан с нарушением предвыборных обещаний и обманом избирателей. Потому что перед всеми тремя голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: когда команда Зеленского придёт к власти, то пересмотрит языковой закон и убедится, не нарушает ли он права граждан.

Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел. «Армия, язык, вера» бодро шагает по стране, закрепляясь и расширяясь в других законах и подзаконных актах. Детей наших поделили на три сорта по языку, и вы это точно знаете, в вашем законе о среднем образовании есть украиноязычные — дети, которые разговаривают на языках Европейского союза, и русскоязычные, какие-то другие.

Поэтому я хочу сказать, что на самом деле этого разговора могло бы и не быть если бы у нас было два условия. А — либеральное языковое законодательство, где каждый носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных, а не первым среди равных, доминирующим над равными или унижающим кого-то. Равным среди равных! Нас обманули, не дав нам такое законодательство.

И вторая проблема, связанная с этой ситуацией, — отсутствие нормальной правоохранительной системы, где каждый, кто намеревается заниматься во время проезда автотранспортного средства действиями, которые могут помешать водителю, совершая тем самым или планируя совершить правонарушение, думал бы, что будет привлечён к ответственности.

Дата выхода в эфир 29 января 2020 года.