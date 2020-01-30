Экс-министр: по вине Зеленского русскоязычные дети на Украине стали «третьим сортом»
ЕЛЕНА ЛУКАШ, юрист, бывший министр юстиции Украины: Вот какая реплика у меня, ребята. Знаете, из-за чего, по большому счёту, сыр-бор? Этот сыр-бор связан с нарушением предвыборных обещаний и обманом избирателей. Потому что перед всеми тремя голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: когда команда Зеленского придёт к власти, то пересмотрит языковой закон и убедится, не нарушает ли он права граждан.
Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел. «Армия, язык, вера» бодро шагает по стране, закрепляясь и расширяясь в других законах и подзаконных актах. Детей наших поделили на три сорта по языку, и вы это точно знаете, в вашем законе о среднем образовании есть украиноязычные — дети, которые разговаривают на языках Европейского союза, и русскоязычные, какие-то другие.
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