112: учителя русскоязычных школ перейдут на украинский язык преподавания

03:00
В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о незаконном вылове афалины
Темрюкский районный суд вынес приговор по делу о незаконном вылове афалины.
03:00
Студенты из Свердловской области планируют разработать российский аналог компьютерного моделирования
Студенты из Свердловской области приступили к разработке отечественного аналога компьютерного моделирования.
03:00
В МИД прокомментировали слова Хука об «ооновских стандартах» по Ирану
Международное сообщество не устраивают грубые нарушения СВПД со стороны Соединённых Штатов, заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о существовании «ооновского стандарта», запрещающего Ирану заниматься обогащением урана.
03:00
ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
03:00
Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ЯНАО
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Ямало-Ненецком автономном округе во вторник, 21 января.
03:00
Шестикратный победитель турниров Большого шлема назвал себя поклонником Медведева
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер высказался о вероятности того, сможет ли российский теннисист Даниил Медведев стать первой ракеткой мира.
03:00
Беккер заявил, что российский теннисист Медведев обладает характером чемпиона
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер оценил шансы четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на победу на Australian Open.
03:00
Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину
В Киевской области в ходе конфликта двух участников боевых действий в Донбассе произошла перестрелка, в результате чего один из ссорящихся был убит.
03:00
Стартовал дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства»
В России начался дистанционный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Участникам предлагают пройти тестирование в личном кабинете на сайте мероприятия.
03:00
В Сочи завели дело по факту ложного сообщения о минировании набережной
В Сочи завели уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании набережной.
03:00
Число контрактов на портале поставщиков Москвы в 2019 году выросло вдвое
Число контрактов, заключённых на портале поставщиков Москвы в 2019 году, выросло вдвое по сравнению с 2018-м.
03:00
UKAD опубликовало своё заявление 2017 года на фоне ситуации с Фарой
Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало заявление от 2017 года на фоне сообщений в СМИ об отказе организации выдавать допинг-пробы четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
03:00
Премьера шоу «Замок желаний» пройдёт 6 и 7 марта в Москве
Премьера шоу «Замок желаний» пройдёт 6 и 7 марта в Vegas City Hall в Москве.
03:00
ВОЗ проведёт экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт в среду, 22 января, экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.
03:00
Установлена причина смерти школьника на картодроме в ЯНАО
Специалисты установили причину смерти десятилетнего школьника, погибшего в ноябре 2019 года на картодроме в Ямало-Ненецком автономном округе.
03:00
Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах берлинской конференции по Ливии. Об этом заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
03:00
В Омске перед судом предстанет женщина по делу об убийстве малолетней дочери
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в убийстве малолетней дочери.
03:00
Шарапова: не собираюсь останавливаться на достигнутом
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей мотивации в преддверии стартового матча на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.
03:00
СМИ: Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали семерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта.
03:00
Мишустин посетил ФНС
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы. Об этом заявили в пресс-службе ФНС.
03:00
Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по водному поло победила Грузию в матче 1/8 финала чемпионата Европы в венгерском Будапеште.
03:00
Программу «Большой вальс» представят 31 января в Москве
Программу «Большой вальс» представят 31 января в Московском международном Доме музыки.
03:00
В Петербурге оценили ущерб от незаконной вырубки елей в праздники
В Санкт-Петербурге оценили ущерб, нанесённый из-за незаконной вырубки елей в новогодние праздники.
03:00
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан главной звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.
03:00
В Госдуме оценили снятие арестов с активов «Газпрома» в Европе
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
03:00
«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в контрольном матче
Московский «Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье.
03:00
Володин назвал историческими предложения по поправкам к Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пакет поправок к Конституции России, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, является историческим.
03:00
Российский университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка
Российский университет транспорта предложил придумать название для детского технопарка, открытие которого запланировано на 2020 год.
03:00
Число участников прививочной кампании против гриппа в Подмосковье превысило 3,5 млн в 2019 году
Число участников прививочной кампании против гриппа в Московской области превысило 3,5 млн человек в 2019 году.
03:00
«Реал» подписал контракт с 18-летним бразильским футболистом
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе из бразильского «Фламенго» 18-летнего полузащитника Рейньера.
03:00
В ЛНР выразили надежду на поддержку ОБСЕ в вопросе об особом статусе
Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Донбасс надеется на поддержку координатора от ОБСЕ в политической подгруппе контактной группы Пьера Мореля в вопросе предоставления региону особого статуса.
03:00
Объявлена деловая программа форума «Здоровое общество» в Сочи
Стала известна деловая программа форума «Здоровое общество», который состоится в Сочи 12 февраля — в первый день Российского инвестиционного форума.
03:00
В Удмуртии назвали новые приоритетные инвестиционные направления
Инвестиционный аудит Удмуртии выделил 28 новых приоритетных направлений, заявил зампред правительства региона Александр Свинин на аппаратном совещании.
03:00
В Удмуртии ввели в эксплуатацию 762 тысячи квадратных метров жилья в 2019 году
В Удмуртии ввели в эксплуатацию 762 тыс. квадратных метров жилья в 2019 году. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Сурнина.
03:00
Эксперт прокомментировал прогноз ЦБ по росту рефинансирования ипотеки
Директор Центра исследований международной экономики Института международных исследований МГИМО МИД России Михаил Мамонов прокомментировал прогноз ЦБ по росту рефинансирования ипотеки.
03:00
В Самарской области угнали автомобиль, в котором находился четырёхлетний ребёнок
В Кинеле угнали автомобиль, в котором находился четырёхлетний ребёнок, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
03:00
В Госдуме рассказали о касающихся Госсовета изменениях в Конституции
Госсовет после внесения поправок в Конституцию будет рассматривать вопросы внешней и внутренней политики, организации его деятельности будет посвящён отдельный закон. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
03:00
На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве расскажут о старинных рецептах
Гостям фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве расскажут о старинных рецептах.
03:00
В Удмуртии планируют ввести новые меры поддержки экспортёров
В Удмуртии намерены ввести новые меры поддержки экспортёров, заявил первый зампред правительства региона Александр Свинин на аппаратном совещании.
03:00
Из школы в Татарстане эвакуировали 740 детей из-за пожара
Из школы в татарстанском селе Столбищи эвакуировали 740 детей и 40 сотрудников из-за пожара, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
03:00
Следователи рассказали подробности о ДТП на Ямале с двумя погибшими полицейскими
Следователи рассказали подробности о ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которого погибли двое полицейских.
03:00
В Калининградской области рассказали о планах по цифровому дооснащению школ
В Калининградской области рассказали подробности о планах по цифровому дооснащению школ.
03:00
Россия занимает второе место в медальном зачёте после 11-го дня юношеских ОИ
Сборная России занимает второе место в общем медальном зачёте после 11-го соревновательного дня зимней юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
03:00
Приём заявок на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО продлили до 14 февраля
Приём заявок на четыре конкурса в рамках международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийском автономном округе продлили до 14 февраля.
03:00
В Удмуртии рассказали о льготных кредитах для малого бизнеса
Каждый шестой кредит, выданный малому и среднему бизнесу в Удмуртии, является льготным, заявил первый зампред регионального правительства Александр Свинин на аппаратном совещании.
03:00
В СК назвали причину смерти воспитанницы детсада в Ижевске
Эксперты назвали причину смерти годовалой воспитанницы частного детсада в Ижевске. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
03:00
Главы минобороны России и Турции провели телефонные переговоры
Главы министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Сирию и Ливию.
03:00
Губерниев прокомментировал выступление сборной России по биатлону на Кубке мира
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России на минувших этапах Кубка мира по биатлону.
03:00
На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.