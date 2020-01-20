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112: учителя русскоязычных школ перейдут на украинский язык преподавания

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Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык преподавания. Как пишет «112 Украина», Новосад также добавила, что учителям и ученикам таких школ предоставят адаптационный период и, возможно, скорректируют учебные программы.
112: учителя русскоязычных школ перейдут на украинский язык преподавания
Reuters
Учителя, работающие в русскоязычных школах, пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык преподавания. Как передаёт «112 Украина», об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.
 
«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литературу будут преподавать на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остаётся родным языком», — рассказала Анна Новосад.
 
Министр добавила, что учителям и ученикам предоставят адаптационный период и, возможно, скорректируют учебные программы.
 
«Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — заявила Анна Новосад.
 
Как напоминает украинский канал, с сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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