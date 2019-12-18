SZ: в Кремле обеспокоены тем, что русский язык теряет в мире былую значимость

Российские власти озабочены тем, что с течением времени русский язык утрачивает былое влияние на бывшем постсоветском пространстве и рассеивается по всему миру, пишет Süddeutsche Zeitung. Причём если в Восточной Европе русскую речь можно услышать всё реже, на пляжах Майами или Израиля надписи на кириллице встречаются всё чаще на фоне роста гостей из России, отмечается в статье.

Многие бывшие советские республики всё дальше отходят от России в культурном отношении и активно вводят в оборот национальные языки. Однако российский лидер Владимир Путин «пытается этому противодействовать», чтобы сохранить былое влияние на постсоветском пространстве, пишет Süddeutsche Zeitung. Это наглядно продемонстрировало ноябрьское заседание основанного в 2014 году Совета по русскому языку, членов которого Путин пригласил в Екатерининский зал Кремля, говорится в статье.



«Протокол этой встречи выглядел так, как будто речь шла о заседании кризисного штаба. Прямо в самом начале президент заговорил о «войне против русского языка», которую ведут заядлые русофобы, «агрессивные националисты» и даже некоторые правительства. По его словам, кое-кто пытается «вытеснить русский язык на периферию». Путин не назвал никаких имён и никаких государств. Но можно предположить, что он имел в виду Украину, Прибалтику, возможно, и Грузию», — отмечает автор.



В частности, Верховная рада Украины приняла в апреле этого года новый закон о языках, который «должен усилить позиции украинского языка и сделать его единственным официальным языком», напоминает Süddeutsche Zeitung. Закон также обязывает все высшие учебные заведения Украины с 2020 года использовать украинский язык в качестве единственного языка для преподавания. Аналогичная реформа была недавно проведена и в Латвии, где с 2021 года среднее образование должно полностью перейти на латышский язык, что уже вызвало недовольство русскоязычного населения, говорится в статье. «В столице Грузии Тбилиси вездесущий русский язык также наталкивается на сопротивление. На днях там должен был открыться новый русский языковой и культурный центр. Но из-за протестов от этого плана пока отказались», — поясняет автор.



«Борьба за влияние, размежевание и суверенитет ведётся через язык уже давно, а сейчас ещё более интенсивно, чем когда бы то ни было», — подчёркивается в статье. Это объясняется и тем, что отношения между Россией и её соседями стали более натянутыми после конфликта на Украине и драматических событий в Крыму. Не случайно в 2014 году в Москве был сформирован и Совет по русскому языку, официальная задача которого заключается в «развитии, защите и поддержке» русского языка, пишет Süddeutsche Zeitung.



В то же время во время ноябрьского заседания в Екатерининском зале Путин порекомендовал не рассматривать язык в качестве «оружия», поскольку в таком случае, по его словам, с русским языком за границей в ответ начнут бороться как с оружием, говорится в статье. Президент отметил, что с русским языком и так уже борются по другим причинам. «Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Этого, мне кажется, вполне достаточно», — цитирует Süddeutsche Zeitung высказывание Путина. Президент также призвал Совет по русскому языку сформулировать новые нормы для унификации языка, которые могут стать обязательными для всех публичных учреждений, школ и средств массовой информации.



Для российского лидера русский язык является одним из средств поддержания контакта с людьми, живущими вне России на постсоветском пространстве, поясняет автор: «Он — средство для сохранения сферы влияния Москвы, а в настоящее время эта сфера сужается». И хотя русский, который на протяжении десятилетий служил языком межнационального общения в странах бывшего СССР, в Средней Азии и на Кавказе, всё ещё остаётся одним из самых употребляемых языков, однако «новое национальное самосознание» в государствах — преемниках Советского Союза уже оказывает на него заметное влияние, говорится в статье.



По данным сайта Ethnologue, ведущего мировой каталог языков, на русском сейчас говорят около 258 млн человек, сообщается в статье. Это значительно больше населения России, составляющего 145 млн. Но после распада Советского Союза употребление русского языка вне России неуклонно снижается, подчёркивает Süddeutsche Zeitung: «Национальные языки переживают возрождение после многолетнего доминирования русского языка». Причём это происходит не только на Украине и в Прибалтике. Даже такие государства, как Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, традиционно настроенные к Москве более благожелательно, уже вспомнили о своих собственных языковых корнях и перешли с кириллицы на латинский алфавит, отмечает автор.



Казахстан, самое крупное среднеазиатское государство, также планирует сделать это в ближайшее время: до 2025 года все газеты, школьные учебники, документы, дорожные указатели, а также реклама в стране должны перейти на латинский алфавит. «Некоторые казахские писатели, выросшие в Советском Союзе, даже опасаются, что русскому языку будет нанесён удар, который приведёт к утрате значения литературных классиков», — говорится в статье.



Даже в Белоруссии, которая традиционно считалась самым близким союзником России, чувствуются некоторые изменения, отражающие поиски новой национальной идентичности, отмечает автор: «Белорусский вышел из нишевого положения «языка деревень» и больше не считается символом оппозиции правительству». Национальный язык теперь поощряется государством, в книжных магазинах Минска можно купить переводы популярных западных авторов на белорусский язык — хотя всего несколько лет назад это казалось бы невообразимым, отмечается в статье.



«Несмотря на это, русский язык во всех этих странах ещё не утратил значения благодаря своей особой истории. Ведь до 1991 года существовало одно-единственное русскоговорящее государство с только одним официальным языком — и это уникальная ситуация. Внутри этих русских языковых пространств не существует ярко выраженных особенностей: например, украинский русский не многим отличается от латвийского русского», — поясняет автор.



При этом употребление русского языка не связано с симпатиями по отношению к российской политике. Он объединяет людей другим образом, говорится в статье: «Русский всё ещё является языком, с которым даже говорящий по-русски иностранец никогда не пропадёт в пространстве между Ригой, Ереваном, Кишинёвом, Киевом, Ашхабадом и Нур-Султаном в Казахстане, и даже в Грузии, стремящейся в Европейский союз и НАТО». И хотя в грузинских городах все указатели уже давно пишут на грузинском и английском языках, многие грузины до сих пор «облегчённо вздыхают, когда могут объясниться с туристами на беглом русском языке, вместо того чтобы прибегать к своему скудному английскому», пишет Süddeutsche Zeitung.



«Однако с точки зрения русских националистов, каждый, кто считает русский язык родным, является русским — особенно если это полезно Москве. По этой причине путинский «Русский мир» значительно больше, чем Российская Федерация», — подчёркивает автор. Поэтому уменьшение числа людей, говорящих по-русски, становится для Москвы «политической проблемой», говорится в статье, и в Кремле наблюдают за этим процессом «с большой озабоченностью».



Между тем статистика показывает, что сегодня в мире русский язык изучает в два раза меньше людей, чем в начале 1990-х годов. Даже в Восточной Европе и балканских странах, говорящих на схожих славянских языках, значительно меньшее количество людей сейчас интересуется русским языком. А на территории бывших советских республик число изучающих русский сократилось с 20 до всего лишь 1 млн, отмечает автор.



«Бывший российский министр иностранных дел Игорь Иванов ещё в 2002 году с сожалением отметил, что пространство, на котором говорят по-русски, становится всё меньше. Что, в свою очередь, означает, что желание России противодействовать этому процессу созданием «Русского мира», судя по всему, не осуществилось», — сообщается в статье. По мнению автора, эту тенденцию не помогут переломить ни русскоязычные телепрограммы, ни День русского языка, который был учреждён в 2010 году 6 июня, в день рождения Пушкина.



В Азии и Восточной Европе русскую речь можно услышать всё реже, пишет Süddeutsche Zeitung. Но при этом русский язык «рассеивается» по миру, говорится в статье: «На пространстве бывшего Советского Союза он теряет значение, в том числе и потому, что многие этнические русские покидают родные места». В то же время в Мюнхене, например, или на пляжах Майами всё чаще говорят по-русски. А в Израиле из-за широкой волны миграции русский, помимо английского, практически стал «самым распространённым неофициальным языком», заключает автор.