Штрафы за русский и принудительная украинизация: «СТРАНА» рассказала о методах «шпрехенфюрера» Монаховой

Татьяну Монахову, украинского омбудсмена по вопросам языка, уже называют в народе «шпрехенфюрер». Как пишет «СТРАНА», она является ярой сторонницей украинизации, в том числе принудительных методов её внедрения. И пресс-конференция с участием Монаховой отчётливо показала, какими методами она будет этого добиваться.

Украинского омбудсмена по вопросам языка Татьяну Монахову уже называют «шпрехенфюрер». Как пишет «СТРАНА», она — доцент из Николаева и сторонник украинизации, в том числе принудительных методов её внедрения. Её идеал — это «гомогенный монолит украинства», то есть не разнообразная Украина, а сугубо украиноязычная. И пресс-конференция, организованная Министерством культуры, пролила новый свет на убеждения и планы Монаховой.

Как отмечает издание, начала Татьяна свой брифинг с заявления о мифологизации языкового закона: все неправильно его понимают, и в частной сфере он никак права людей не ограничивает.

«Однако если человек предстаёт перед государством как гражданин и обращается к государству: защити меня, научи меня, вылечи меня, дай мне работу, то тут государство требует использования государственного языка», — объяснила суть закона Монахова.

Как пишет «СТРАНА», очевидно, что сказанное — неправда. Закон переводит на украинский язык всю частную сферу услуг — рестораны, отели, магазины, книгоиздательство и прессу, и даже позволяет себе вмешиваться в частный документооборот. Поэтому речь идёт о полной украинизации публичной сферы, а не только «общения гражданина с государством». Кроме того, данная цитата звучит двусмысленно: будто население является просителем у государства, а не налогоплательщиками, за счёт которых оно существует.

У Монаховой также спросили, как она относится к региональному статусу русского языка, поскольку этот вопрос муссируется в связи с темой реинтеграции Донбасса. Омбудсмен заявила, что статья 10 Конституции декларирует украинский язык как единственный государственный.

«Антиконституционных вещей вы от меня не услышите», — сказала Монахова.

Однако, отмечает издание, та же статья обещает и свободное развитие русского языка, однако омбудсмен этого не упомянула. Зато она сказала, что Донбасс будут украинизировать усиленными методами.

«Там существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом. И очевидно мы будем разрабатывать целую стратегию мер — гуманитарных, культурных. Нужно людей не только штрафовать, а ещё и мотивировать переходить на украинский язык», — заявила омбудсмен.

В личном, неформальном общении они могут использовать тот язык, какой им комфортнее, — добавила Монахова.

Монахова также прокомментировала тезисы к языковому закону, которые опубликовала недавно Венецианская комиссия. В них говорилось о том, что права нацменьшинств не учтены вообще, и без отдельного закона, который бы их защитил, языковой закон является дискриминационным. Однако там отмечалось и то, что заложенные в законодательство возможности к изучению украинского — это плюс. На этом и сделала упор Монахова, заявив, что остальное будет учтено в разрабатываемом сейчас законе о нацменьшинствах.

«И вот там все эти пожелания будут приняты к рассмотрению. Очевидно, что будет готовиться официальный ответ и реплики наши на эти замечания», — сказала Монахова.

Это означает, что Украина не будет однозначно принимать рекомендации комиссии, а намерена их оспаривать.

Находящийся рядом замминистра культуры Анатолий Максимчук уточнил, что у Венецианской комиссии есть вопрос, почему Киев разделяет языки коренных народов и нацменьшинств из стран ЕС и всех остальных.

«Это вопрос диалога», — заявил он.

Монахова же уточнила, что в разработке закона о нацменьшинствах участия не принимает, но повторила уже звучавший ранее тезис, что русские, живущие на Украине, имеют страну, которая защищает русский язык, — это Россия. Поэтому они коренным народом и не считаются.

«Это крайне странный тезис. Интересно, каким образом технически Россия защитит их права на территории Украины? Или это завуалированное предложение эмигрировать в Россию? То есть, судя по всему, новый закон о нацменьшинствах только подтвердит дискриминацию самого крупного нацменьшинства», — заключает автор материала.