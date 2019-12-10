Обозреватель: депутат Рады выступил с «украинофобской инициативой» об отмене языкового закона

Украинский депутат Максим Бужанский заявил, что внёс в Верховную раду законопроект об отмене скандального закона об украинском языке. Как передаёт «Обозреватель», политик добавил, что данный закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского.
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что внёс в Верховную раду законопроект об отмене закона №5670-д об украинском языке. Как пишет «Обозреватель», анонс данной «украинофобской инициативы» он опубликовал на своей странице в Facebook, сославшись на требования Венецианской комиссии.
«Друзья, внёс в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка», — написал Бужанский.
Также он заявил, что закон №5670-д якобы наносит ущерб Украине, выталкивая её граждан из своего информационного поля в чужое, а также «убивает и унижает» украиноязычную литературу, ставя её в «неконкурентное положение и не давая ей расти». Депутат выразил мнение, что действующий закон якобы направлен только на тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным и многонациональным государством.
«Да и чёрт с ними, я говорю не от их лица. Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины, о чём прямо говорится в выводах Венецианской комиссии», — добавил политик.
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