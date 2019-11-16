Вести: украинские эксперты выступили против обучения иностранцев на русском языке

Украинские учёные и представители общественных организаций обратились к министру образования Анне Новосад с просьбой пересмотреть новую редакцию закона о высшем образовании, согласно которому иностранные студенты получат возможность обучаться на русском языке. Как пишут «Вести», по мнению экспертов сайта «Портал языковой политики», таким образом Украина за свой счёт будет способствовать достижению целей России.

Новая редакция закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» позволит в учреждениях высшего образования обучение на русском языке. Как пишут «Вести», по мнению экспертов сайта «Портал языковой политики», таким образом Украина за свой счёт будет способствовать достижению целей России, поощряя обучение иностранных студентов русскому языку.

Украинские учёные и представители общественных организаций обратились к министру образования Анне Новосад и акцентировали внимание на том, что на Украине иностранным студентам лучше обучаться на украинском языке.

«Для большинства иностранных студентов на Украине изучать украинский естественно и нормально. Только для незначительной их части русский язык является родным. 90 процентов иностранных студентов составляют выходцы из-за пределов бывшего СССР, которые не знают русского языка. Поэтому логичнее было бы дать вузам возможность обучать их на украинском, английском или других языках ЕС, а не поощрять обучение на русском», — убеждены эксперты.