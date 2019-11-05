СТРАНА: праворадикалы сломали инструменты уличных музыкантов — пели на русском языке

Активисты ультраправой украинской организации «Сокол» провели рейд по городу Львову против уличных артистов, которые исполняют песни на русском языке, в результате которого одному музыканту разбили инструменты. Однако, как пишет «СТРАНА», руководитель организации отрицает свою причастность к случившемуся и заявляет, что это сделали не его активисты, а «неизвестные патриоты».

В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который исполнял русскоязычные песни. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказал руководитель львовской областной организации «Сокол» Богдан Федун.

«Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли, когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один из членов нашей организации, который стоял и смотрел, не будут ли петь эти музыканты на русском, как раз и был свидетелем того, как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда сразу пришли мы», — рассказал Богдан Федун.

Как отмечает издание, по информации со страницы организации «Сокол» в Facebook, активисты организации периодически проводят подобные рейды.

«3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам города Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы», — сообщили в организации.

«Сокол» — это ультраправая военно-спортивная молодёжная организация, основанная в 2006 году во Львове. Организация декларирует продолжение дела украинского «Сокола» первой половины XX века, который был запрещён советской властью в 1939 году.