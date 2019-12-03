1+1: на Украине обнаружили целую сеть русскоязычных кофеен

На Украине обнаружили целую сеть кофеен, меню и вывески которых напечатаны только на русском языке, и работает эта сеть уже четыре года. Под давлением активистов города Луцка владельцы местного филиала решили перепечатать вывески, и уже через несколько дней там будут предлагать посетителям каву, а не кофе. Однако, как передаёт «1+1», собственники других заведений отказываться от меню на русском языке не собираются.

На Волыни произошёл скандал: в центре Луцка открылась кофейня с российским меню, режим работы также на русском языке. Украинского языка нет даже на сайте сети. И при этом эта сеть работает на Украине уже четыре года. Луцкие активисты, похоже, стали первыми, кто напомнил хозяевам о нарушении закона. Чем закончилось дело в Луцке, знает Татьяна Хомич.

Около новой кофейни шумно, но не из-за посетителей. Местные активисты пришли не пить кофе, а задавать вопросы.

МУЖЧИНА: Хотелось бы пообщаться с администрацией данного заведения, чтобы узнать, как так вышло, что произошло нарушение закона Украины о защите прав потребителей.

Эти люди говорят о названии заведения, графике работы и даже о меню — всё это администрация написала только на русском языке.

ВАСИЛИЙ ЗОРОВСКИЙ, демобилизованный боец: Я просто был очевидцем этого русского мира. Это показывает Луганская область, Донецкая область, до чего они их довели.

СЕРГЕЙ САЛЕЦКИЙ, демобилизованный боец: Меню всё на русском языке написано. Это страна, которая ведёт против Украины войну, агрессию. Это вообще недопустимо.

Кофейня открылась несколько дней назад. Первыми от возмущения закипели соцсети.

ЦИТАТА: Разобрать на кирпичи.

ЦИТАТА: Забросать раз-два тухлыми яйцами. Сами поснимают вывески.

Обошлось без яиц. После скандала за одну ночь хозяин переделал вывеску. Уже на украинском языке.

МУЖЧИНА: Наверное, хозяева заведения поняли, что они очень неправы.

Активисты интересуются, изменилось ли меню кофейни. Хозяйка к ним не выходит. Она появляется только через час, приглашает журналистов внутрь. Она поясняет, что меню уже перепечатывают на украинский язык. Именно из-за этого заведение и не работает. Она показывает, что всю русскоязычную рекламу блюд со стен уже сняли.

АЛЛА КУДАТКИНА, совладелица кофейни: Тут у нас тоже была акция на скидки, там тоже русские слова были, я хоть их и заклеила, мы сняли.

Почему с самого начала не писали на украинском? Она уверяет: сама не знала, поскольку вывески и меню заказывали партнёры и совладельцы.

АЛЛА КУДАТКИНА: Они в последний день перед открытием, за два часа, повесили эти плакаты. Мы вынуждены были открываться, у нас идёт аренда, мы и так на неделю опоздали.

Юристы говорят, что дело не в языковых предпочтениях. Кофейня нарушила закон.

ОЛЕГ ЛЯГУТКО, юрист: В сфере обслуживания они обязаны предоставлять услуги на украинском языке. Исключительно по просьбе клиента может быть дублирование на других языках, удобных для клиента.

Эта кофейня — часть большой сети. Всего на Украине работают четыре десятка заведений, большинство — на востоке и в центре страны. На западе это первый филиал. В том, что и вывески, и график, и меню написаны на русском, совладельцы проблемы не видят.

КОНСТАНТИН МИЩЕНКО, совладелец сети кофеен: У нас и в Киеве есть заведения, где меню написано на русском языке.

Юристы считают, что должна вмешаться Госпродпотребслужба, но там говорят, что сделать ничего не могут, поскольку не было ни одной жалобы, хоть сеть работает на Украине четыре года.

ОКСАНА РОШКО, руководитель Госпродпотребслужбы по Волынской области: Шквал эмоций мы наблюдаем пока что только в сети интернет. Обращений в управление не поступало.

Каву, а не кофе в луцкой кофейне будут предлагать уже через несколько дней. В отличие от других заведений сети. Они, как говорят собственники, и дальше будут предлагать меню на русском языке.

Татьяна Хомич, Виктор Макаревич, Луцк, ТСН.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2019 года.