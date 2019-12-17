Лiга.net: украинских писателей не будут штрафовать за мат и суржик

Украинский омбудсмен по вопросам языка Татьяна Монахова заявила, что в защите украинского языка от публичного унижения санкции не будут распространяться на произведения искусства. Как пишет «Лiга», Монахова отметила, что на Украине есть писатели-постмодернисты, которые используют в своих произведениях суржик или инвективную лексику, однако они делают это не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык.

В защите украинского языка от публичного унижения или оскорбления санкции языкового омбудсмена не будут распространяться на произведения искусства. Как пишет «Лiга», об этом заявила омбудсмен по вопросам языка Татьяна Монахова.

По её словам, в офисе языкового омбудсмена будет создан юридический отдел, который вместе с лингвистами-экспертами пропишет «алгоритм, критерий того, это намеренно сделано или это искусство».

Монахова отметила, что на Украине есть писатели-постмодернисты, которые используют в своих произведениях суржик или инвективную лексику.

«Скажем, если Сергей Жадан пишет стихотворение и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело — если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык — это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка», — заявила Монахова.

«Не бойтесь, если вы написали стихотворения с суржиком, что вы таким образом нарушили закон. Я бы советовала не паниковать, наконец, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику позволено всё», — добавила она.

Как напоминает издание, ранее Монахова заявила, что сумма штрафов за нарушение закона о языке составит от 200 до 700 необлагаемых минимумов.