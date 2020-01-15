Вести: за рекламу на русском языке на Украине скоро начнут штрафовать
С 16 января на Украине вступает в силу статья 32 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как пишут «Вести», в сообщении Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины отмечено: данная статья предусматривает, что вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях начиная с указанной даты должна быть только на украинском языке.
Однако в то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, а также телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского союза, наряду с украинским могут размещать рекламу и на соответствующих языках ЕС.
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