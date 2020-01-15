Вести: за рекламу на русском языке на Украине скоро начнут штрафовать

Начиная с 16 января украинские телеканалы, газеты и радиостанции будут штрафовать за рекламу на русском языке. При этом, как пишут «Вести», телерадиоорганизациям не запрещено размещать рекламу на одном или нескольких официальных языках Европейского союза, например, на португальском, финском или немецком.

С 16 января на Украине вступает в силу статья 32 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как пишут «Вести», в сообщении Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины отмечено: данная статья предусматривает, что вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях начиная с указанной даты должна быть только на украинском языке.

Однако в то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, а также телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского союза, наряду с украинским могут размещать рекламу и на соответствующих языках ЕС.

Таких языков 24: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский и эстонский. При этом, отмечает издание, из них компактно проживают на Украине на значительной территории носители лишь венгерского, румынского и болгарского.

Также данным законом были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение упомянутых норм полагается штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или же предупреждение, если такое нарушение совершено впервые.