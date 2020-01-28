24 канал: водитель украинского автобуса высадил националисток, чтобы досмотреть российский сериал

Две пассажирки автобуса Луцк-Киев потребовали от водителя выключить «русскоязычный продукт оккупанта», но остальные попутчики их не поддержали. В результате скандала активисток высадили из автобуса, и они поделились своим возмущением в соцсетях. Как передаёт «Телеканал новин 24», в Киеве водителя уже ждала толпа националистов, а компания-перевозчик поспешила принести извинения.

В рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, возник скандал из-за фильма на русском языке. Как пишет «Телеканал новин 24», две девушки, которые возвращались с похорон украинского военнослужащего, который «погиб от пули снайпера пророссийских боевиков в Донбассе», попросили водителя выключить фильм, поскольку «право не слушать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве защищает закон о функционировании украинского языка как государственного».

«Я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно целую ночь слушать телепродукт оккупантов», — написала в Facebook одна из девушек.

Как отмечает «24 канал», водитель отказался, а когда его начали снимать, он выбил телефон. Впоследствии он согласился выключить сериал, если поддержит большинство в автобусе.

Девушки спросили у пассажиров, принципиально ли им сейчас смотреть русскоязычный продукт. Тогда на них «начала бросаться какая-то женщина, которая говорила, что ей безразлично, на каком языке, и что мы убийцы, потому что ездим на войну, на которую она нас не посылала». В видеозаписи в заметке в Facebook можно услышать возгласы: «Девочки, идите нах*р». Остальные люди в автобусе промолчали.

Однако история на этом не закончилась. Девушек всё-таки высадили из рейсового автобуса, и они добирались до Киева, постоянно описывая происходящее в соцсетях. Водителя автобуса, который высадил девушек, в Киеве встречали возмущённые активисты.

«Друзья, спасибо за поддержку и репосты. Мы с Настей уже достопили до Ровно и оттуда едем вторым автобусом на Киев. Нам уже сообщили, что там водителя-хероя, который нас высадил за просьбу выключить российский сериал, ждёт тёплая встреча в Киеве», — написала одна из участниц инцидента.

Компания-перевозчик уже отреагировала на инцидент.

«Мы только узнали о ситуации и, мягко говоря, шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдаёт на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам на данный момент непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, — это реакция водителей, которые отказались выключить его на просьбу девушки», — написал перевозчик.