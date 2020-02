CNN бьёт тревогу: американские школьники «нахватались» у Трампа нетолерантности

Многие американские школьники подражают оскорбительной и неполиткорректной риторике президента США Дональда Трампа, передаёт CNN со ссылкой на расследование The Washington Post. По мнению аналитика канала Сьюзан Глассер, данную статью можно рассматривать также как и очень сильный политический документ, указывающий на глубокий культурный разлом в США.

Сегодня мы поговорим о поистине печальной статье о новой волне притеснений в американских школах. The Washington Post выяснила, что некоторые американские студенты вдохновляются оскорбительной и разжигающей нетерпимость риторикой президента Трампа и зачастую используют её против одноклассников афроамериканского и латиноамериканского происхождения, а также мусульман.

Эту тему мы обсудим с одним из журналистов The Washington Post, работавших над этим сюжетом Джоном Вудроу Коксом, а также штатным автором The New Yorker Сьюзан Глассер. Спасибо вам обоим, что согласились выступить.

Джон, вы пишите, что с тех пор как Трамп вступил в должность, его провокационная и ксенофобская риторика просочилась на школьный уровень, а дети, некоторым из которых исполнилось всего лишь шесть лет, повторяют его оскорбления. Расскажите нам об этом поподробней.

ДЖОН ВУДРОУ КОКС, журналист The Washington Post: Да, нам известно о 300 подобных случаях начиная с 2016 года. Дети — которым, как вы правильно сказали, исполнилось лишь шесть лет — говорят такие фразы как «строй стену», «вали за стену» и «вали, откуда приехал». Зачастую дети просто встают вокруг детей иного цвета кожи и орут на них: «Трамп!». Они, очевидно, считают, что это оскорбление.

Мы наблюдали такое поведение на спортивных мероприятиях и во время образовательного процесса. Мы слышали, как подобные вещи студентам говорят взрослые — учителя и тренера. Так что очевидно, что дети восприниманиют и вновь и вновь повторяют его высказывания, которые он озвучивает в Twitter и использует против своих противников. И конца края этому нет.

Я помню, как всё начиналось: пару лет назад мы услышали, как дети говорили «строй стену», и «вали отсюда». Кажется, у нас был репортаж на эту тему некоторое время назад; во всяком случае у нас в эфире был родитель, который рассказал о том, что кто-то сказал «строй стену» её ребенку другого цвета кожи, латиноамериканского происхождения.

Дети слушают Трампа. Вот и вы послушайте несколько примеров его высказываний.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Когда Мексика посылает сюда своих людей, то посылают они сюда далеко не цвет своей нации… Они привозят наркотики. Они привозят преступность. Они привозят насильников.

…Это нелегальные мигранты, к которым во многих случаях относятся лучше, чем к нашим великим ветеранам.

…Бесчисленное множество американцев убито нелегальными иммигрантами.

…У нас тут есть плохие мучачос, и нам нужно от них избавиться.

…Помните, я говорил, что нам следует временно запретить въезд мусульманам…

…Вон, гляньте на моего афроамериканца. Только поглядите на него!

…Да, сэр, у нас всё в колючей проволоке. И знаете что? Мы не дадим этим людям вторгнуться в нашу страну!

Сьюзан, это президент Соединённых Штатов. И они ему подражают.

СЬЮЗАН ГЛАССЕР, аналитик CNN по вопросам мировой политики: Знаете, Дон, мне кажется, что это очень сильная статья. И мы здесь не может воздать ей по заслугам; людям следует самим прочитать её в The Washington Post. Во многом, как мне кажется, эта статья также и сильный политический документ, который демонстрирует культурный разлом и повествует о президенте, которые говорит такие вещи. Вы хотите знать, почему существует такой беспрецедентный разрыв между разными полами в американском обществе?.. Мне, как матери… Ни одна мать не сможет прочитать эту статью без содрогания.

Другой любопытный момент, на который стоит указать, так это то, что это лишь вершина айсберга. Вы по сути, прошерстили базы данных, в которых содержались эти инциденты. Эти происшествия оказались достаточно резонансными, чтобы о них сообщили в местных СМИ. В культурном же плане, как известно, этот феномен имеет куда большее распространение. При этом только подумайте и о потворствовании притеснениям с помощью риторики, которую нельзя назвать открыто расистской.

Недавно я общалась с одним работником сферы образования из Вашингтона, который рассказал мне, что каждый божий день ему приходиться беспокоиться на счёт поведения мальчиков из средней школы. Они оскорбляют людей фразами, скопированными непосредственно у президента. Сам же президент на сайте своей предвыборной кампании продаёт футболки, на которых обзывает высокопоставленных чиновников американского правительства «слабаками», «лжецами» и «нытиками». Мы не потерпим, чтобы наши дети себя так вели.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2020 года.