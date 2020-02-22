Times: ирония брексита — новые британские паспорта будут делать в Польше

В следующем месяце в Соединённом Королевстве вводятся в обращение новые паспорта, которые будут иметь традиционный тёмно-синий цвет и символизировать выход страны из ЕС. По иронии судьбы документы будут производиться франко-голландской компанией на фабрике в Польше, сообщает The Times.

Со следующего месяца Британия вводит в обращение новые паспорта, объявило Министерство внутренних дел страны. Однако ведомство кое о чём умолчало: документы будут производиться франко-голландской компанией на фабрике в Польше по правилам закупок ЕС, пишет The Times.

«По одной из ироний брексита» 11-летний контракт на сумму £260 млн выиграло подразделение французской транснациональной группы Thales. Компания предложила Лондону более выгодную сделку, чем её британский конкурент De La Rue, поясняет издание.

В результате все новые паспорта будут выпускать на фабрике компании, расположенной в польском городке Тчев, и затем импортировать в Соединённое Королевство. При подписании контракта с Thales правительство утверждало, что группа создаст 70 новых рабочих мест в Британии.

Министры высоко оценили введение новых удостоверений личности. «Возвращаясь к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова станет нераздельным с нашей национальной идентичностью, и я с нетерпением жду, когда поеду с ним за границу. Выход из Европейского Союза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную самобытность и проложить новый путь в мире», — заявила глава МВД Соединённого Королевства Прити Пател.

Цвет документа будет таким же, как у старого британского паспорта, который выпускался до 1988 года, когда страна приняла бордовый европейский стандарт. Соединённое Королевство могло сохранить традиционный темно-синий оттенок для документов, но предпочло этого не делать.

Цвет — не единственное изменение. Теперь на задней стороне обложки будут изображены цветочные эмблемы Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Кроме того, идентификационная страница будет сделана из того же материала, который используется для изготовления пуленепробиваемого стекла, обращает внимание The Times.