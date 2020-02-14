«Попытка консолидации власти» — WSJ объяснила масштабные перестановки в правительстве Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг неожиданно сместил Саджида Джавида с поста канцлера казначейства, сообщает WSJ. По словам издания, уйти в отставку канцлера вынудило несогласие с требованием Джонсона о замене всех старших советников Джавида. Как напоминает издание, на этой неделе глава британского правительства уволил со своих постов ещё пять министров в попытке консолидировать власть в собственных руках в период адаптации страны к брекситу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг «сделал неожиданный ход», сместив Саджида Джавида с поста канцлера казначейства, сообщает WSJ. Как утверждает издание, цель этого шага — консолидация власти главы правительства в период адаптации страны к жизни за пределами Евросоюза.

По данным источника газеты в правительственных кругах, канцлер казначейства написал заявление об отставке, отказавшись заменить всех своих старших советников по требованию Джонсона. Как напоминает WSJ, Джавид, первый в истории Великобритании мусульманин, занявший пост главы экономического ведомства и продержавшийся на этой должности рекордно короткое время, в следующем месяце должен был представить бюджет страны. Его место займёт 39-летний заместитель канцлера Риши Сунак.

Как отмечает газета, отставка Джавида происходит на фоне более масштабных перестановок в правительстве, когда своих постов лишились ещё пять министров. В четверг свою отставку подтвердили генеральный прокурор Джефри Кокс, министр окружающей среды Тереза Вильерс, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит и младший министр жилищного строительства Эстер Макви.

Это уже вторая волна перестановок в правительстве Бориса Джонсона после его прихода к власти в июле прошлого года, подчёркивает издание. Впервые глава правительства «выпотрошил» свой кабинет вскоре после переезда на Даунинг-Стрит — тогда своих постов лишились 18 министров, несогласных с планами Джонсона по брекситу.

Инвесторы предполагают, что приход Сунака на пост главы казначейства означает конец попыток казначейства ограничить займы правительства с целью стимулирования экономики. По словам британских высокопоставленных чиновников, у бывшего канцлера Джавида были напряжённые отношения с окружением премьер-министра, в то время как Джонсон и его советник Доминик Каммингс всё больше стремились к централизации власти в правительстве. По данным одного из источников, команда старших советников нового главы Минфина будет объединена с командой советников Дауниг-Стрит.

Как напоминает газета, восхождение Сунака на пост канцлера казначейства спустя всего шесть лет после прихода в парламент в качестве рядового депутата произошло всего за три недели до срока представления правительством Джонсона бюджета страны на предстоящий год.