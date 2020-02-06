Independent: ЕС предостерёг Джонсона от изменений закона о правах человека

Брюссель допустил, что может лишить Лондон возможности сотрудничать с европейскими судебными и правоохранительными органами. Предупреждение прозвучало на фоне попыток Бориса Джонсона внести изменения в закон о правах человека или даже прекратить участие Британии в Европейской конвенции по правам человека под предлогом борьбы с экстремизмом, сообщает The Independent.

Европейской полиции и судам будет запрещено сотрудничать со своими британскими коллегами, если Борис Джонсон выполнит свою угрозу и внесёт ограничения в закон о правах человека. С таким предупреждением в адрес Лондона выступил Брюссель, пишет The Independent.

По словам издания, Европейская комиссия сделала вопрос о правах человека «красной чертой» в переговорах с Великобританией. По словам её представителей, любое соглашение о безопасности будет включать пункт об «автоматическом прекращении» взаимодействия, связанный с соблюдением Великобританией закона о правах человека.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что британский премьер-министр планирует переписать закон 1998 года и потенциально даже прекратить участие страны в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). В качестве предлога Джонсон решил использовать недавний теракт, произошедший на юге Лондона, поясняет The Independent.

Между тем в переговорном мандате, опубликованном на этой неделе, Брюссель заявил, что в

результате такого шага британские суды и стражи правопорядка будут лишены возможности сотрудничать с системами ЕС.

«Предполагаемое партнёрство должно предусматривать автоматическое прекращение сотрудничества между правоохранительными и судебными органами по уголовным делам, если Соединённое Королевство денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, — говорится в документе. — Следует также предусмотреть автоматическое приостановление (взаимодействия. — ИноТВ), если Соединённое Королевство отменит внутреннее законодательство, дающее силу ЕКПЧ, в результате чего отдельные лица не смогут ссылаться на права, предусмотренные ЕКПЧ, в британских судах».

Это выдвигаемое Брюсселем условие служит ещё одним примером тому, что ЕС продолжит влиять на Великобританию даже после брексита. При этом страна уже не является членом европейского блока и не сможет формировать его политические предпочтения, обращает внимание издание.

В рамках ЕКПЧ граждане стран, подписавших конвенцию, могут обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, если они считают, что их права были нарушены. Единственная страна в Европе, которая не подписала этот документ — «авторитарно-диктаторская Белоруссия», подчёркивается в статье.

Закон о правах человека был принят в 1998 году правительством Великобритании и включает гарантируемые ЕКПЧ права во внутреннее законодательство. Это означает, что британцы могут обращаться в местные суды с жалобой на нарушение своих прав, минуя Страсбург. Закон также запрещает государственным органам, включая полицию, нарушать права человека, отмечает The Independent.