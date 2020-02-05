Sky News: британские тюрьмы стали инкубаторами для терроризма

Британские тюрьмы — инкубаторы для терроризма, пишет Sky News. Судеш Амман, который недавно в Лондоне в районе Стретем напал с ножом на людей, а затем был застрелен полицейскими, вышел из тюрьмы всего за неделю до теракта. Причём, по словам его матери, исправительное учреждение он покинул более радикально настроенным, чем до отправки туда.

И это, как отмечается в статье, был уже не первый случай, когда террориста выпускают на свободу досрочно, а он возвращается к насилию, и всё заканчивается тем, что его ликвидируют правоохранительные органы.

Тюрьма определённо не привела к дерадикализации ни Судеша Аммана, ни Усмана Хана, который в конце прошлого года на Лондонском мосту тоже напал с ножом на людей.

И, возможно, тюремное заключение сделало лишь хуже, отмечается в статье. Оба не только продумали и подготовили теракты, но и совершили их.

В настоящее время в исправительных учреждениях Англии и Уэльса находятся около 220 заключённых, которые отбывают сроки по обвинениям в терроризме. А в период с 2012-го по 2019 год на свободу вышло порядка 245 подобных заключённых.

Но что с ними происходит с момента их заключения до выхода на свободу?

Британское правительство отвергает все утверждения о том, что у него нет программ по дерадикализации.

Однако, по словам источника в Министерстве юстиции, для каждого заключённого, связанного с терроризмом, устраивают процедуру «оценки», чтобы выяснить, является ли такая программа необходимой и целесообразной.

Между тем премьер-министр Британии Борис Джонсон, очевидно, считает подобные программы «относительно неэффективными» и полагает, что они хотя и работают, «но успешных случаев очень мало».

Однако Ханиф Кадар, который раньше помогал людям, отбывшим тюремный срок, вновь интегрироваться в общество, утверждает, что эти программы действительно работают, но их финансирование сокращается.

«Я бы сказал, что Борис Джонсон неправ, когда говорит, что эти программы не работают, — подчеркнул Кадар. — Поговорите с теми, кто занимается условными освобождениями или служит на Государственной службе по контролю за правонарушителями, и они вас скажут, что во многих случаях эти программы работают. Я знаю людей, которые прошли через них, и теперь они не представляют опасности и приносят пользу обществу, помогая дерадикализировать других людей».

Однако на данный момент, похоже, заключённый в британских тюрьмах, скорее всего, по отбытии срока станет ещё более радикально настроенным.

Иэн Эйчэнсон, который в 2015 году провёл независимое исследование исламского экстремизма в тюрьмах, заявил Sky News: «Если бы вы захотели создать инкубатор для радикального экстремизма, то ничего лучше нынешней тюремной системы вы бы не нашли. В ней уже царит множество проблем: активнейшее хождение наркотиков, рекордный уровень насилия. Многие люди охвачены отчаянием. И вот у вас крайне харизматичные преступники, которые в большинстве своём попали в тюрьму за террористическую деятельность. Они оказываются бок о бок с крайне недоверчивыми молодыми людьми, которые ищут смысл своей жизни».

Но, похоже, британское правительство склоняется к тому, чтобы лишить людей, осуждённых за терроризм, права на досрочное освобождение.

Как отмечается в статье, такой подход, конечно, поможет отложить проблему. Но что изменится, если дольше держать людей в тюрьме?

«Благодаря более длительным срокам тюремного заключения (для террористов. — ИноТВ) мы чуть подольше сможем чувствовать себя в безопасности, но существует вероятность того, что, когда они выйдут, они будут такими же радикалами и экстремистами, какими были, попав в тюрьму. И они всё равно захотят сделать то, что планировали сделать несколькими месяцами или несколькими годами ранее», — заявил Назир Афзал, бывший главный обвинитель.

По его мнению, нужно избрать другой подход и сделать ставку на программы по дерадикализации, которые должны быть такими же строгими и целеустремлёнными, как и люди, которые решительно радикализуют молодые умы. Но для этого нужны инвестиции, отмечает он.