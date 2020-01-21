112: в Британии прокомментировали внесение украинского герба в перечень экстремистской символики

Британское правительство прокомментировало внесение украинского герба в перечень террористических символов. Как сообщает «112 Украина», представители властей заявили, что Великобритания остаётся на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также надеется на углубление двусторонних отношений в грядущие годы.

Представитель правительства Великобритании прокомментировал внесение украинского трезубца в перечень террористических символов британскими правоохранительными органами. Как пишет «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба посольства Британии в Киеве.

«Как уже заявляли в полиции, в этом документе чётко указано, что много символов, приведённых в нём, не представляет интерес в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении.

Также представитель власти отметил, что Великобритания остаётся на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также надеется на углубление двусторонних отношений в грядущие годы.

«Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности государственные флаг, герб и гимн Украины. Мы признаём, что трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины», — добавили в посольстве.

Как напоминает канал, ранее полиция Великобритании внесла украинский трезубец, который является государственным символом, в антитеррористическое руководство. После этого в МИД Украины потребовали исключить государственный символ из списка экстремистской символики.