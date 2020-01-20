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Newsweek: американских военных в Германии предупредили об угрозе нападения на их базы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские власти получили информацию о планируемой атаке на своих военнослужащих, дислоцированных в Германии, пишет Newsweek. В Сухопутных войсках США в Европе изданию подтвердили эту информацию, но заявили, что не обнаружили «никакой непосредственной угрозы». Вместе с тем чиновники отметили, что персоналу стоит сохранять бдительность и обращать внимание на окружающую обстановку.
Newsweek: американских военных в Германии предупредили об угрозе нападения на их базы
Reuters

Американские власти получили сведения о планируемом нападении на своих военнослужащих, дислоцированных в Германии. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на официальную докладную записку.

По данным издания, некая третья сторона сообщила 66-й бригаде военной разведки США о «возможной надвигающейся атаке на американских солдат» в Графенвёре или в Дюльмене. Точные место, дата и время потенциального теракта были неизвестны. 
 
«Источник информации заявил, что атаку осуществит неизвестный иорданский экстремист, который в настоящий момент находится в Германии рядом с неустановленной военной базой,  говорится в докладе.  Этот неизвестный иорданец, охарактеризованный как преданный сторонник иорданского царька, недавно выступал за убийство американских солдат в Германии».
 
В Сухопутных войсках США в Европе изданию подтвердили, что возможность атаки была выявлена и расследована. По их словам, с американскими и немецкими чиновниками провели консультации, но «не было обнаружено никакой непосредственной угрозы». Вместе с тем представители ведомства призвали военнослужащих «сохранять бдительность и обращать внимание на окружающую обстановку».
 
Упомянутое в докладе выражение «царёк» иногда используют критики короля Иордании Абдаллы II, который находится в дружественных отношениях с США и выражает поддержку их военным операциям в регионе. Ранее королевство было пристанищем для суннитских боевиков-исламистов, в том числе для Абу Мусаба аз-Заркауи, который возглавлял ответвление «Аль-Каиды»* в соседнем Ираке и, как считается, стоял за взрывами в отелях Аммана 2005 года. Он был ликвидирован американцами в 2006 году, отмечает издание.
 
В ноябре 2016-го иорданский сержант Марик аль-Тувейха убил трёх военнослужащих США возле базы Аль-Джафр. Он не признал своей вины и утверждал, что не питал неприязни к американцам, а открыл огонь по ошибке.
 
Накануне на официальной странице гарнизона армии США в Баварии появилось сообщение о возможном нападении. «Если вы заметите подозрительную активность внутри военных или гражданских объектов или рядом с ними, немедленно докладывайте военной или немецкой полиции»,  говорится в публикации.
 
Гарнизон также объявил о «повышении мер безопасности» в связи с «недавними международными событиями». Под этим подразумевалось убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, поясняет Newsweek.
 
Германия принимает на своей территории больше американских войск, чем любая другая европейская страна. Гарнизон армии США в Баварии, расположенный в Графенвёре, является одной из крупнейших военных баз Вашингтона за рубежом.
 
Военное присутствие США в Германии установилось после Второй мировой и значительно расширилось во время холодной войны. В последние десятилетия база служила центром для проведения американских операций на Ближнем Востоке, в Афганистане и других частях Азии.
 
Вовлечённость в эти операции вызывает определённое недовольство среди немцев. Местные антивоенные организации неоднократно протестовали против присутствия в стране США и других членов НАТО, подчёркивает Newsweek.
 
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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источник
Newsweek США Северная Америка
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