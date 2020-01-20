Bild: всё меньше добровольцев идут служить в бундесвер
Негативные отзывы в прессе, некачественное вооружение и постоянные споры о военных операциях: неудивительно, что всё меньше добровольцев желают поступить на службу в бундесвер, пишет Bild.
Негативные отзывы в прессе, некачественное вооружение и постоянные споры о военных операциях: неудивительно, что всё меньше добровольцев желают поступить на службу в бундесвер, пишет Bild.
Поединки первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, которые должны были пройти на открытых кортах, перенесены на следующий день.
Проректор по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Георгий Ореханов умер в возрасте 57 лет.
Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших при затоплении отеля.
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявила о том, что тренировалась в Чечне с девушками — бойцами смешанных единоборств (ММА), выступающими в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
Первые 100 поездов прошли по Крымскому мосту и перевезли на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
В подмосковном Красногорске прошёл детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы».
Советская и российская актриса театра и кино, экс-супруга режиссёра Сергея Соловьёва Татьяна Друбич прокомментировала RT сообщение о тяжёлом состоянии режиссёра.
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, проводивший бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246, на котором встречались бывший чемпион организации Конор Макгрегор и Дональд Серроне, считает глупостью слухи о договорном поединке ирландца с американцем.
Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Иранский министр дорог и городского строительства Мохаммад Эслами направляется в Киев, где передаст письмо президента Ирана Хасана Рухани украинскому лидеру Владимиру Зеленскому относительно крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сбитого иранской системой ПВО в Тегеране.
В американском штате Миссури в городе Канзас-Сити произошла стрельба в ночном клубе, в результате чего два человека погибли и 15 пострадали.
Специалисты Росконтроля провели исследование вафельных тортов пяти производителей.
Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди россиян с целью составить портрет современного российского руководителя.
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник ответил на вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисиу Вердума.
Александр Сёмин, бывший партнёр капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировал его достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.
Президент Чехии Милош Земан в эфире Frekvence 1 заявил, что российский лидер Владимир Путин является сильным политиком.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о планах по изменению формата Кубка страны.
В Пермской сетевой компании рассказали об утечке на городской теплосети, в результате которой был залит кипятком подвал мини-отеля «Карамель».
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что прошедшая в Берлине международная конференция по Ливии важна для установления режима прекращения огня в этой стране.
Московский ЦСКА не оставляет попыток подписать нападающего «Жилины» и национальной сборной Словакии Роберта Боженика.
Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеведущий Гари Невилл считает, что руководство «красных дьяволов» тратит впустую деньги владельцев клуба.
Среди пятерых погибших в результате прорыва трубы в мини-отеле в Перми был ребёнок. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.
Известный канадский журналист Филип Херш допустил, что для улучшения уровня чемпионата страны по фигурному катанию необходимо давать местные паспорта российским спортсменкам.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».
Спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб отказался отпускать нападающего Эдинсона Кавани в мадридский «Атлетико» в зимнее трансферное окно.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
Чемпион мира, полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле оценил талант партнёра по команде — Зелимхана Бакаева.
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что Украина не должна быть вовлечена во внутриполитические процессы в Соединённых Штатах.
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает, что до поединка чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном не стоит говорить о возможном реванше россиянина с Конором Макгрегором.
Шесть человек, по уточнённым данным, пострадали в результате прорыва трубы в мини-отеле «Карамель» в Перми, трое из них от госпитализации отказались.
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграла «Денвер Наггетс».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение отменить банковскую комиссию за платежи по услугам ЖКХ.
Междугородний автобус, следовавший по маршруту Барнаул — Кемерово, съехал с трассы и опрокинулся в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Никто не пострадал.
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о собственнике команды — Леониде Федуне.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о гибели пяти человек в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми.
В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андрей Рублёв поднялся на 16-ю строчку и стал второй ракеткой России.
Американский актёр Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над американцем Стивом Джонсоном в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что он «преисполнен решимости» добиться подписания мирного договора с Россией. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте Японии.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
Мировые цены на нефть незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
В Москве в понедельник, 20 января, ожидается до +3 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.