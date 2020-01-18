Bild: немецкому МИДу пришлось извиниться за шутку про соблазнение и визы

Министерство иностранных дел ФРГ принесло извинения за свою шутку в Twitter и удалило соответствующую запись, пишет Bild: в рамках флешмоба «соблазни кого-нибудь четырьмя словами» на официальной страничке появилась запись «ваша виза была одобрена». В ответ многие пользователи Twitter обвинили ведомство в цинизме, отметив, что вопрос получения виз может иметь судьбоносное значение для людей и не является поводом для шуток.
В социальной сети Twitter есть флешмоб «соблазни кого-нибудь четырьмя словами», пишет Bild. Поучаствовать в нём решило и министерство иностранных дел ФРГ, разместившее пост со словами «Ваша виза была одобрена». Однако всё пошло не по плану: пользователи обвинили немецкий МИД в цинизме.
Один из пользователей рассказал о том, что не смог пройти практику в штаб-квартире ООН в Бонне, поскольку его запрос на немецкую визу был отклонён после длительного рассмотрения, за два дня до начала стажировки. Ещё один человек отметил, что тема виз вообще не является поводом для шуток в условиях, когда тысячи людей ждут одобрения виз для решения важных, судьбоносных вопросов, таких как лечение, обучение и т.д.
В результате, министерству пришлось удалить твит с шуткой и принести извинения, пишет Bild.
Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05
«Очевидно, чтоюмор не всегда является нашей сильной стороной. Мы удалили предыдущий твит и хотим извиниться перед всеми, кого он оскорбил. Мы знаем, что процесс получения виз сложен и визовые решения могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьёзно относятся к этим решениям», — сказано на официальной страничке немецкого МИДа в Twitter.
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