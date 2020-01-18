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Bild: немецкому МИДу пришлось извиниться за шутку про соблазнение и визы

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Министерство иностранных дел ФРГ принесло извинения за свою шутку в Twitter и удалило соответствующую запись, пишет Bild: в рамках флешмоба «соблазни кого-нибудь четырьмя словами» на официальной страничке появилась запись «ваша виза была одобрена». В ответ многие пользователи Twitter обвинили ведомство в цинизме, отметив, что вопрос получения виз может иметь судьбоносное значение для людей и не является поводом для шуток.
Bild: немецкому МИДу пришлось извиниться за шутку про соблазнение и визы
Reuters

В социальной сети Twitter есть флешмоб «соблазни кого-нибудь четырьмя словами», пишет Bild. Поучаствовать в нём решило и министерство иностранных дел ФРГ, разместившее пост со словами «Ваша виза была одобрена». Однако всё пошло не по плану: пользователи обвинили немецкий МИД в цинизме.

Один из пользователей рассказал о том, что не смог пройти практику в штаб-квартире ООН в Бонне, поскольку его запрос на немецкую визу был отклонён после длительного рассмотрения, за два дня до начала стажировки. Ещё один человек отметил, что тема виз вообще не является поводом для шуток в условиях, когда тысячи людей ждут одобрения виз для решения важных, судьбоносных вопросов, таких как лечение, обучение и т.д.
 
В результате, министерству пришлось удалить твит с шуткой и принести извинения, пишет Bild.
 
 
«Очевидно, что юмор не всегда является нашей сильной стороной. Мы удалили предыдущий твит и хотим извиниться перед всеми, кого он оскорбил. Мы знаем, что процесс получения виз сложен и визовые решения могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьёзно относятся к этим решениям», — сказано на официальной страничке немецкого МИДа в Twitter. 
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