Le Figaro: для борьбы с радикализацией госслужащих Франции необходимо изменить закон

После теракта в парижской префектуре французское правительство начало борьбу с проникновением радикального исламизма в полицию и спецслужбы, однако пока не добилось каких-либо значительных результатов, сообщает Le Figaro. Для окончательного увольнения потенциально опасных сотрудников необходимо изменить административные законы и трудовой кодекс, а некоторые сенаторы и депутаты предлагают добавить в Конституцию страны пункты о приверженности ценностям Республики и главенстве закона над религией.

После убийства четырёх полицейских, совершённого служащим парижской префектуры Микаэлем Арпоном, французские власти решили бороться с радикализацией в государственных структурах, однако так и не продвинулись в решении этой проблемы, пишет Le Figaro.

Как поясняет издание, по инициативе республиканцев начали работу две комиссии: в Национальном собрании расследовали дело Арпона и представят доклад в среду, а в сенате пытались найти способы предотвратить подобные нападения. Эммануэль Макрон недавно раскритиковал «сепаратизм», глава МВД разослал по всем префектурам предписание «бороться против исламизма и угрозы республиканским принципам», а премьер-министр объявил меры по «укреплению внутренней безопасности спецслужб».

Однако нерешённой остаётся одна из главных проблем: как после обнаружения враждебных республике радикальных элементов исключить их из госструктур, несмотря на защищающие законы (трудовое и административное право). Над решением этой задачи трудились в течение нескольких лет без удовлетворительного ответа. Так, в июне 2019 года в Собрании Эрик Диар и Эрик Пуйя уже рекомендовали проявить гораздо большую бдительность и лучше проверять профессии с фактором риска.

Годом ранее там же выслушали честный и удручающий доклад представителей префектуры полиции Парижа, которые признали себя «юридически обезоруженными» перед лицом радикализации и утверждали, что для исключения опасных сотрудников им приходится «использовать смежные мотивы, такие как профессиональная ошибка». Кроме того, по словам выступающих, радикально настроенный работник муниципальной полиции является «серьёзной угрозой идеологической власти» над молодёжью.

Убийства сотрудников префектуры, совершённые Микаэлем Арпоном 3 октября 2019 года, стали новым предупреждением. Арпон в 2015 году приветствовал теракт в Charlie Hebdo, но продолжил работать на французские спецслужбы, получая доступ к секретным данным о национальной безопасности. Сразу после нападения 3 октября в полиции и разведывательных службах стали, по словам нового префекта полиции Дидье Лаллемана, «поощрять» сообщения о вызывающих подозрение сотрудниках. С помощью таких мер стараются защитить остальных работников от потенциального террориста, а также обеспечить ему административную защиту. Для расследования всех случаев была создана новая группа.

Как пишет французская газета со ссылкой на France Inter, с октября поступило 74 предупреждения, из которых 27 не получили продолжения. По информации правительства, с 2014 года в разведке «из-за потенциального радикализма их или их окружения» от работы «отстранили» 16 человек, но ни одного с 3 октября. Следуя рекомендациям созданной им Инспекции спецслужб Эдуар Филипп отметил «первостепенный характер внутренней безопасности» в этих организациях и подчеркнул, что дело Арпона «напомнило, что эти службы не защищены от радикального насилия, даже в собственных рядах».

В итоге был анонсирован ряд запланированных мер. Во-первых, правительство собирается под наблюдением Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности модернизировать процедуру допуска сотрудников, причём сотрудников спецслужб будут проверять в первую очередь и более тщательно. Ответственные за допуск службы будут подчиняться не МВД, а Генеральной дирекции внутренней безопасности. При приёме на работу предварительная проверка станет обязательной, а при выявлении радикализованных элементов за ними будет установлено наблюдение.

Тем не менее с статье отмечается, что принятые решения не касаются других государственных и окологосударственных секторов (спорт, общественный транспорт и другие), меньше подверженных исламизации, но очень уязвимых согласно докладу Диары и Пуйя. Кроме того, необходимо не допустить реинтеграции уволенных сотрудников после решения административных судов или судов по трудовым вопросам. Необходимо доказать их вину, однако спецслужбы хотят сохранить крайне важную секретность своих источников. И, наконец, необходимо выработать способ осудить исламизм, не вызвав критику за нарушение принципа равенства перед законом.

Для выхода из гибельной ловушки и лавирования между «охотой на мусульман» и попустительством, играющем на руку исламистским «сепаратистам», выдвинуто несколько предложений. В декабре 2018 года префект столичной полиции Мишель Дельпеш предложил прописать в Конституции обязательное принятие ценностей Французской республики для работы на государственных должностях.

Эрик Диар передал предложение о таком конституционном законе в Национальное собрание. Председатель республиканцев в сенате предложил написать в Конституции, что «никто не может ссылаться на свою религию, чтобы уклоняться от выполнения общего для всех закона». Соответствующее предложение передали в сенат в понедельник. Таким образом, подводит итог Le Figaro, во Франции начались обсуждения, а время поджимает.