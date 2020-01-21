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Le Monde: французское издательство извинилось за фразу о вине ЦРУ в терактах 09/11

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В новом французском учебнике по истории для абитуриентов есть фраза о том, что ЦРУ, возможно, несёт ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, пишет Le Monde. Опубликовавшее книгу издательство поспешило принести извинения и заявить, что не разделяет «беспочвенных теорий заговора». Впрочем, многие молодые французы согласны с автором учебного пособия, отмечает издание.
Le Monde: французское издательство извинилось за фразу о вине ЦРУ в терактах 09/11
Reuters

В недавно опубликованном во Франции учебнике для подготовки к вступительным экзаменам по истории теракты 11 сентября названы событиями мирового значения, организованными ЦРУ, сообщает Le Monde.

Как рассказывает газета, учебник «История XX века в кратком изложении» издательства Ellipses появился на прилавках книжных магазинов в начале зимы, однако привлёк к себе внимание только сейчас. В группе ассоциации преподавателей истории и географии Les Clionautes в Facebook один из школьных преподавателей поделился своим возмущением по поводу одного абзаца в книге, которую купила его дочь-студентка. На странице 204 в главе про конфликты на Ближнем Востоке автор рассказывает о терактах 11 сентября 2001 года: «Это событие мирового значения скорее всего, организованное ЦРУ (спецслужбами) для установления американского влияния на Ближнем Востоке? затронуло символы могущества Америки на её собственной территории». Заметку проницательного преподавателя процитировал сайт Conspiracy Watch, занимающийся разоблачением конспирологических концептов.
 
«Он написал пост, и очень быстро под ним оставили 122 комментария, — поделился с изданием Брюно Модика, официальный представитель ассоциации и учитель в Безье. — В этой вставной конструкции повторяется одна из теорий заговора, которую можно услышать на наших уроках из уст некоторых учеников, но которая недопустима в книге преподавателя и похожего типа публикациях». 
 
По информации издательства Ellipses, автор учебника закончил Институт политических исследований, преподаёт в средней школе и публикует у них уже свою шестую книгу. Генеральный директор издательства Бриак Бенезе попросил прощения у читателей: по его словам, они редактируют тексты и контролируют содержание своих книг, однако в этом случае «вопреки научным ценностям» оставили «фразу, лишённую любого основания». В понедельник Ellipses, которое специализируется на внеклассной литературе, сообщило об «официальных исправлениях», опубликованных на сайте и добавленных в ещё не распроданные экземпляры. 
 
Однако у ассоциации преподавателей вызывает вопросы не одна фраза, а вся книга. Так, в той же главе студенты могут прочитать, что «Исламское государство»* «практикует слепой терроризм в апокалиптических целях, как нацизм». По мнению Брюно Модика, такое сравнение «по крайней мере сомнительное». Генеральный директор издательства посетовал, что публикации готовятся в спешке, хотя «то, что попадает в руки молодёжи, заслуживает более тщательного подхода».
 
Согласно данным опроса Французского института общественного мнения (IFOP) для Conspiracy Watch и Фонда Жан-Жореса, опубликованным в декабре 2018 года, 21% французов младше 35 лет считает, что американское правительство было замешано в организации терактов 11 сентября. В Министерстве образования принято говорить, что среди молодёжи каждый пятый придерживается теории заговора, отмечает Le Monde.  
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Le Monde Франция Европа
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