Le Monde: французское издательство извинилось за фразу о вине ЦРУ в терактах 09/11

В новом французском учебнике по истории для абитуриентов есть фраза о том, что ЦРУ, возможно, несёт ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, пишет Le Monde. Опубликовавшее книгу издательство поспешило принести извинения и заявить, что не разделяет «беспочвенных теорий заговора». Впрочем, многие молодые французы согласны с автором учебного пособия, отмечает издание.

В недавно опубликованном во Франции учебнике для подготовки к вступительным экзаменам по истории теракты 11 сентября названы событиями мирового значения, организованными ЦРУ, сообщает Le Monde.

Как рассказывает газета, учебник «История XX века в кратком изложении» издательства Ellipses появился на прилавках книжных магазинов в начале зимы, однако привлёк к себе внимание только сейчас. В группе ассоциации преподавателей истории и географии Les Clionautes в Facebook один из школьных преподавателей поделился своим возмущением по поводу одного абзаца в книге, которую купила его дочь-студентка. На странице 204 в главе про конфликты на Ближнем Востоке автор рассказывает о терактах 11 сентября 2001 года: «Это событие мирового значения — скорее всего, организованное ЦРУ (спецслужбами) для установления американского влияния на Ближнем Востоке? — затронуло символы могущества Америки на её собственной территории». Заметку проницательного преподавателя процитировал сайт Conspiracy Watch, занимающийся разоблачением конспирологических концептов.

«Он написал пост, и очень быстро под ним оставили 122 комментария, — поделился с изданием Брюно Модика, официальный представитель ассоциации и учитель в Безье. — В этой вставной конструкции повторяется одна из теорий заговора, которую можно услышать на наших уроках из уст некоторых учеников, но которая недопустима в книге преподавателя и похожего типа публикациях».

По информации издательства Ellipses, автор учебника закончил Институт политических исследований, преподаёт в средней школе и публикует у них уже свою шестую книгу. Генеральный директор издательства Бриак Бенезе попросил прощения у читателей: по его словам, они редактируют тексты и контролируют содержание своих книг, однако в этом случае «вопреки научным ценностям» оставили «фразу, лишённую любого основания». В понедельник Ellipses, которое специализируется на внеклассной литературе, сообщило об «официальных исправлениях», опубликованных на сайте и добавленных в ещё не распроданные экземпляры.

Однако у ассоциации преподавателей вызывает вопросы не одна фраза, а вся книга. Так, в той же главе студенты могут прочитать, что «Исламское государство»* «практикует слепой терроризм в апокалиптических целях, как нацизм». По мнению Брюно Модика, такое сравнение «по крайней мере сомнительное». Генеральный директор издательства посетовал, что публикации готовятся в спешке, хотя «то, что попадает в руки молодёжи, заслуживает более тщательного подхода».

Согласно данным опроса Французского института общественного мнения (IFOP) для Conspiracy Watch и Фонда Жан-Жореса, опубликованным в декабре 2018 года, 21% французов младше 35 лет считает, что американское правительство было замешано в организации терактов 11 сентября. В Министерстве образования принято говорить, что среди молодёжи каждый пятый придерживается теории заговора, отмечает Le Monde.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.