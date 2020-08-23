Зеленский: на месте Лукашенко я провёл бы новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телеканалу Euronews, что бы он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы он оказался на месте Александра Лукашенко.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Если бы меня спросили, что бы я сделал на месте…

Что бы сделали на месте Александра Лукашенко?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Честно?

Да.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю.

Дата выхода в эфир 22 августа 2020 года.