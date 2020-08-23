Euronews Оригинал

Зеленский: на месте Лукашенко я провёл бы новые выборы
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Euronews рассказал, что на месте президента Белоруссии Александра Лукашенко он провёл бы новые выборы и пригласил бы международных наблюдателей. По его словам, при таком сценарии, кто бы ни выиграл по итогам голосования, «всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телеканалу Euronews, что бы он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы он оказался на месте Александра Лукашенко.
 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Если бы меня спросили, что бы я сделал на месте…
 
Что бы сделали на месте Александра Лукашенко?
 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Честно?
 
Да.
 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю.
 
Дата выхода в эфир 22 августа 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Euronews Франция Европа
теги
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Зеленский выборы президентские выборы Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров