БЕЛТА: Лукашенко назвал протесты заварушкой и обвинил во всём США

Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии были организованы из США, а Европа им подыгрывает. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент добавил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в стране были организованы из США. Как передаёт «БЕЛТА», об этом он рассказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский».
«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко констатировал, что кому-то в Белоруссии заплатили, кому-то голову задурили, и началась последующая волокита.
«А за границей в это время учения проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжения», — уверен глава государства.
Он также добавил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит.
«Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят», — заявил Лукашенко.
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