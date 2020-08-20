Daily Mail: силы НАТО сопроводили российские корабли, отметив профессионализм моряков

Корабли первого постоянного оперативного соединения ВМС НАТО сопроводили группу из девяти российских боевых кораблей в водах, близких к Соединённому Королевству, передаёт Daily Mail. При этом в Королевском военно-морском флоте Великобритании отметили, что российские корабли, следовавшие из Балтийского моря в Северное, действовали безопасно и профессионально.

Корабли Великобритании и НАТО сопроводили девять российских военно-морских судов, следовавших из Балтийского моря в Северное для проведения крупномасштабных учений, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление Королевского военно-морского флота.

Как отмечает издание, в первом постоянном оперативном соединении ВМС НАТО заметили «повышенный уровень активности» в водах, близких к Соединённому Королевству. В ходе операции сопровождения британские морские патрульные корабли HMS Mersey и HMS Tyne присоединились к фрегату типа 23 HMS Westminster, для того чтобы отследить «каждое движение» группы российских кораблей.

Последняя, как сообщается, состояла из трёх корветов типа «Стерегущий», трёх десантных кораблей проекта 775 и трёх патрульных катеров с ракетным вооружением.

В операции помимо британских судов также приняли участие силы союзников королевства по НАТО: Португалии, Германии, Дании, Канады и Норвегии.

«Королевский военно-морской флот продемонстрировал свою гибкость в возможности слежки за боевыми единицами российского флота», — приводит Daily Mail слова командира фрегата HMS Westminster Уилла Пастона.

«Российские корабли действовали безопасно и профессионально, а Westminster вместе с кораблями союзников по НАТО в Балтийском и Северном морях сопровождали их», — добавил Пастон.

«Я горжусь тем, что HMS Tyne безупречно вписался в первое постоянное оперативное соединение ВМС НАТО и оказал поддержку альянсу в отслеживании деятельности России в Северном море», — отметил командующий патрульным кораблём HMS Tyne Ричард Скелтон.

По словам Скелтона, скорость формирования оперативного соединения и его эффективность свидетельствуют о силе Североатлантического альянса.

Daily Mail напоминает, что, несмотря на то что для британских военно-морских сил подобные операции становятся всё более привычными, данная операция сопровождения стала первой за последние годы, осуществлявшейся под командованием НАТО.