DM: в День ВМФ Путин пообещал оснастить флот сверхзвуковыми ракетами
Во время посещения военно-морского парада в Санкт-Петербурге российский президент заявил, что в этом году на службу в российский флот поступит 40 новых кораблей. Парад был посвящён Дню военно-морского флота, пишет Daily Mail. Подобного рода парады прошли и в портах Дальнего Востока, в Севастополе, в Североморске, в Балтийске, в Каспийске, а также в сирийском Тартусе. Всего в празднованиях приняли участие около 200 кораблей, 80 самолётов и 15 тыс. служащих.
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