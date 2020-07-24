Defense Express: российскому вертолётоносцу будет нечего делать в Чёрном море

Украинское издание Defense Express проанализировало основные возможности российского вертолётоносца, который закладывается на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. По мнению автора материала, появление корабля в Чёрном море, которое ещё советские адмиралы называли «лужей», погоды не сделает, поскольку кораблям такого класса там просто делать нечего.

Россия начинает строительство первого универсального десантного корабля — вертолётоносца проекта 23900, также известного под грифом «Прибой». Корабль закладывается на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, он уже получил имя «Иван Рогов» и предназначается для Черноморского флота. Украинское издание Defense Express проанализировало основные возможности вертолётоносца, а также угрозы и последствия появления на Чёрном море российского корабля такого класса.

Предполагается, что габариты нового универсального десантного корабля «Прибой» позволяют разместить, в разных пропорциях — до двух батальонов морской пехоты и до семидесяти пяти единиц бронетехники, а также шести десантных катеров. Авиационная группа корабля оценивается в двадцать вертолетов разных типов: ударных Ка-52К, противолодочных Ка-27 и транспортных Ка-29, каждый из которых обеспечивает десантирование до шестнадцати бойцов.

Таким образом, универсальный десантный корабль проекта «Прибой» может в первой волне высадить на берег более пятисот пятидесяти морпехов. и, учитывая ориентировочное распределение машин в авиакрыле, ещё около ста шестидесяти морских пехотинцев с вертолетов в тылу.

Главная зона действий первого вертолетоносца типа «Прибой» не будет ограничиваться Чёрным морем. Его задачей, вместе с ракетным крейсером «Москва», является взаимодействие в Средиземном море. Речь идёт об их возможном участии в локальных конфликтах, наподобие тех, которые сейчас происходят в Ливии и Сирии.

Однако, в случае, если конфликт будет касаться интересов Турции, эти планы Москвы могут остаться лишь на бумаге. Согласно конвенции Монтре, которая была подписана в 1936 году и регулирует проход кораблей через Босфор, Анкара может заблокировать проход любых военных кораблей России, предупреждает украинское издание.

Что же касается возможности использования Россией «Ивана Рогова» в более глобальных по масштабу конфликтах, то Чёрное море ещё советские адмиралы называли «лужей», в которой кораблям такого класса просто делать нечего. В первую очередь из-за того, что оно почти по всей акватории простреливается противокорабельными ракетами береговой обороны, а также становится ареной воздушных боев и действий стратегической авиации.

Что же касается угрозы Украине, автор статьи уверен, что единственный вертолётоносец на Черноморском флоте России, который к тому же появится минимум через семь лет, «погоды не сделает», поскольку «уже сейчас вокруг Украины армия России развернула двадцать восемь батальонно-тактических групп, а также завершает формирование ещё двух армий и армейского корпуса».