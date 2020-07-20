CNN: «как снежный ком» — эксперты предупредили, что пожар на корабле ВМС США обернётся проблемами на годы вперёд

К череде происшествий, зафиксированных в Тихоокеанском флоте ВМС США, добавился большой пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard. И хотя военные говорят, что пока оценить ущерб от огня сложно, эксперты предупреждают, что неожиданный выход из строя «миниавианосца» скорее всего ударит по потенциалу ВМС в регионе в долгосрочной перспективе.

После четырёх дней упорной борьбы американцам всё-таки удалось потушить пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard, однако последствия этого происшествия могут ещё долгие годы преследовать Тихоокеанский флот ВМС США, пишет в своей статье старший продюсер CNN Брэд Лендон.

По словам военных, при пожаре на корабле, находившемся на ремонте в Сан-Диего, температура поднялась 650°C — металл плавился, загорелись провода, пластик и, первым делом, вещи из легковоспламеняющихся материалов, включая кровати и канцелярские принадлежности. Корабль длиной в 260 метров оказался заполнен дымом.

Как подчёркивает автор статьи, на сегодня ущерб от столь масштабного пожара неясен. Оценить степень повреждений можно будет, только когда все поверхности внутри остынут. Один из представителей руководства ВМС адмирал Майк Гилдэй заверил, что по инциденту будет проводится детальное разбирательство. «Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы разобраться, что здесь случилось, чтобы узнать всё возможное об этой чудовищной трагедии», — заявил Гилдэй. Командующий 3-й экспедиционной ударной группой ВМС контр-адмирал Филип Собек отметил: «Ещё рано делать какие-то прогнозы или давать обещания относительно того, что будет с этим кораблём дальше. Посмотрим, сможем ли мы его починить».

Как бы то ни было, уверен Брэд Лендон, в долгосрочной перспективе последствия страшного пожара окажутся значительными. После ремонта и модернизации «миниавианосец» USS Bonhomme Richard стал бы одним из четырёх кораблей в американском флоте, на которых могут базироваться новые и самые продвинутые истребители F-35. А значит, отсутствие пострадавшего корабля будет ощутимо.

«Напряжённость в Южно-Китайском море с Пекином усиливается — так же, как и с Северной Кореей, так что из-за потери этого корабля и его боевого потенциала ВМС будет сложнее обеспечить выполнение всех требований для участия в бою», — прокомментировал военный аналитик CNN и бывший адмирал ВМС Джон Кирби.

Пока место USS Bonhomme Richard займёт более новая версия десантного корабля, USS America, также способная служить базой для F-35. В конце концов, только что был введён в строй новейший универсальный десантный корабль USS Tripoli.

И всё равно столь неожиданное вынужденное списание целого корабля не пройдёт без последствий, предупреждает бывший начальник оперативного управления при объединённом разведцентре командования Тихоокеанским флотом Карл Шустер. Как он объясняет, USS Bonhomme Richard должен был вернуться в строй предстоящей осенью, однако теперь его роль должен будет играть другой корабль, который мог бы выйти в ремонт, но его придётся отложить.

Военный аналитик из исследовательского центра RAND Тимоти Хит считает, что такая тенденция может иметь эффект «снежного кома»: армии придётся сокращать число операций или перенапрягать силы, чтобы выполнить поставленные задачи — оба варианта по-своему рискованны. С одной стороны, сокращение числа миссий может дать сигнал некоторым другим странам, вроде Китая, к более активным действиям. Но с другой — слишком большая нагрузка на состав и экономия на техническом обслуживании повышают угрозу новых аварий и инцидентов.

Как напомнил Хит, в Тихоокеанском флое в течение уже нескольких лет происходят неприятные инциденты. Так, в 2017 году из-за столкновений с гражданскими судами на более чем два года вышли из строя эсминцы USS Fitzgerald и USS John McCain. В этих инцидентах погибли в общей сложности 17 военнослужащих ВМС. Среди причин двух трагедий были названы усталость экипажа, недостаточная подготовка и нарушение протокола. А не так давно опять-таки в Тихоокеанском флоте авианосец USS Theodore Roosevelt несколько недель простоял на карантина из-за коронавируса, которым среди экипажа заразились более 1000 человек.

«Сама по себе катастрофа на USS Bonhomme Richard могла быть просто несчастным случаем, но она случилась после целой серии таких происшествий с американскими ВМС в Индо-Тихоокеанском регионе», — обращает внимание аналитик. Это, по его мнению, может ещё больше ударить по позициям США в регионе и доверию союзников к ним. А ведь ещё недавно ВМС с помпой говорили о том, как, поборов коронавирус, возвращаются к манёврам в Южно-Китайском море с двумя авианосными ударными группами.

Автор статьи также добавляет, что пожар на USS Bonhomme Richard сулит новую головную боль в финансовом плане. На строительство корабля ушла порядка $750 млн., ещё несколько сотен миллионов на модернизацию. По оценкам экспертов, ремонт после пожара обойдётся по меньшей мере в $150 млн. Для сравнения: ВМС потратили более $500 млн. на восстановление меньшего по размерам эсминца USS Fitzgerald. Новый же универсальный десантный корабль, вроде USS Tripoli, стоит $3,4 млрд.