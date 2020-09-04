Euronews: тревожная осень в Европе — коронавирус не отступает

В преддверии бархатного сезона власти разных стран Европы пытаются предотвратить дальнейшие вспышки коронавирусной инфекции. Власти Великобритании также обратились к родителям школьников и студентов, поскольку разработчикам вакцины требуется молодёжь для завершения второй фазы испытаний. В то время как в Греции был закрыт на карантин переполненный лагерь для беженцев, где был обнаружен коронавирус.
Правительство Соединённого Королевства намерено выделить полмиллиарда фунтов стерлингов (это почти 600 миллионов евро) на проведение экспресс-диагностики COVID-19. Речь идёт о населении крупных агломераций. Прежде всего проверке подвергнутся те, кто живёт в Манчестере и в графстве Хэмпшир.
Цель — выявление бессимптомных вирусоносителей, с тем чтобы обуздать эпидемию. Власти также обратились к родителям школьников и студентов: разработчикам вакцины требуется молодёжь, чтобы успешно завершить вторую фазу испытаний противокоронавирусной вакцины.
В преддверии бархатного сезона, когда на отдых отправляются главным образом пожилые люди, официальный Лондон объявил, что возвращающиеся из Португалии не будут подвергаться карантину. Однако власти Уэльса и Шотландии предпочли ввести для этих людей двухнедельную самоизоляцию.
В Румынии, где уже зарегистрированы свыше 90 тысяч инфицированных, университеты начинают учебный год в обычном режиме, открывая кампусы и аудитории для студентов.
В Греции начал действовать двухнедельный карантин в лагере беженцев на острове Лесбос. В середине недели там был обнаружен первый инфицированный. В этом центре приёма, рассчитанном на две с половиной тысячи человек, в настоящий момент в скученных условиях живут почти 13 тысяч мигрантов.
Нападающий и капитан финского клуба «Йокерит» Марко Анттила прокомментировал ситуацию с пропуском матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Динамо» в Минске, за что команде было присуждено техническое поражение.
Заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о предложении председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова создать в российском футболе третейский суд по вопросам судейства.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о возможном отстранении американских спортсменов от международных соревнований в случае отказа страны финансировать организацию.
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях в случае отказа страны от финансирования организации.
В России за сутки выявили 5110 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране эпизодов COVID-19 — 1 015 105. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.