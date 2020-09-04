Euronews: тревожная осень в Европе — коронавирус не отступает

03:00 Уткин о лидерстве «Спартака»: иногда на первое место выскакивает прыщ, и он часто бывает красно-белым Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о лидерстве московского «Спартака» по итогам шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 По факту подготовки взрыва в красноярской школе возбуждено дело Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района.

03:00 Песков рассказал о подготовке визита Лукашенко в Москву Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

03:00 У Берлускони диагностирована ранняя стадия двусторонней пневмонии У заболевшего коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностирована начальная стадия двусторонней пневмонии, передаёт телеканал RaiNews24.

03:00 Капитан «Йокерита» о ситуации вокруг матча с «Динамо»: хоккеисты не принимали никаких решений Нападающий и капитан финского клуба «Йокерит» Марко Анттила прокомментировал ситуацию с пропуском матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Динамо» в Минске, за что команде было присуждено техническое поражение.

03:00 «Аэрофлот» возобновит с 10 сентября полёты на Мальдивы Пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова сообщила, что авиаперевозчик возобновит полёты на Мальдивы с 10 сентября.

03:00 В центре Гамалеи сообщили о скором начале вакцинации добровольцев Заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

03:00 «Барыс» прибыл в Минск на матч КХЛ с «Динамо» Казахстанская команда «Барыс» прилетела в Минск для участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».

03:00 Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что никаких токсикантов в организме Алексея Навального не было.

03:00 Семья Уильямс уходит из «Формулы-1» В Williams, одной из старейших команд «Формулы-1», произойдёт смена руководства.

03:00 Басманный суд признал действия СК по ситуации с Навальным законными Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* на действия Следственного комитета России по ситуации с Алексеем Навальным.

03:00 В Малом театре началось прощание с Борисом Клюевым Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым началось на основной сцене Государственного академического Малого театра.

03:00 Михельсон заявил, что пандемия не скажется на бюджете РФС Член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон заявил, что ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, не скажется на бюджете организации.

03:00 В Приморье начата проверка по факту гибели двух моряков По факту гибели двух моряков во время тайфуна «Майсак» в Приморье проводится проверка.

03:00 Стало известно, когда РПЛ обнародует следующую часть календаря Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет обнародована следующая часть календаря сезона-2020/21.

03:00 Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября Один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе 1 сентября. Это следует из видео, распространённого ведомством.

03:00 Прядкин: нужно снизить градус критики в адрес судей Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что необходимо снизить градус критики в адрес футбольных арбитров.

03:00 Собянин: Москва прошла самую тяжёлую фазу пандемии с наименьшими потерями Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла самую тяжёлую фазу пандемии с наименьшими потерями.

03:00 Президент РПЛ высказался об идее создания третейского суда для футбольных арбитров Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о предложении председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова создать в российском футболе третейский суд по вопросам судейства.

03:00 Токсиколог прокомментировал слова врачей ФРГ об отравлении Навального Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев прокомментировал в разговоре с RT заявление немецких врачей о состоянии Алексея Навального.

03:00 ФСБ задержала 13 человек, планировавших массовые убийства ФСБ задержала 13 граждан России, планировавших массовые убийства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

03:00 Санчес заявил, что хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» уже после первой тренировки Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес рассказал, что, перейдя из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», захотел расторгнуть контракт уже после первой тренировки.

03:00 На Сахалине прогнозируют дожди из-за надвигающегося тайфуна Синоптики прогнозируют, что к среде, 9 сентября, к острову Сахалин подойдёт тайфун с Тихого океана, который принесёт дожди.

03:00 Аналитики дали прогноз по курсу рубля к концу года Аналитики прогнозируют, что при благоприятном сценарии на ближайшие три-четыре месяца курс рубля способен укрепиться до 70 руб. за доллар и 84 руб. за евро.

03:00 Глава USADA отреагировал на возможное отстранение спортсменов в случае отказа США финансировать WADA Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о возможном отстранении американских спортсменов от международных соревнований в случае отказа страны финансировать организацию.

03:00 В России выросли оптовые цены на овсянку Цены на овсянку достигли своего исторического максимума. На это оказали влияние неблагоприятные погодные условия в Сибири и снижение посевных площадей овса.

03:00 За сутки в России ещё 5812 пациентов вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в России выписали 5812 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 832 747 человек.

03:00 В России скончался ещё 121 пациент с коронавирусом В России за сутки скончался ещё 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17 649, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

03:00 Сборную США могут отстранить от Олимпиады из-за отказа страны финансировать WADA Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях в случае отказа страны от финансирования организации.

03:00 В России за сутки зафиксировано 5110 случаев коронавируса В России за сутки выявили 5110 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране эпизодов COVID-19 — 1 015 105. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

03:00 Морант признан лучшим новичком сезона в НБА Защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морант признан лучшим новичком сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Участвующие в борьбе с COVID-19 работники получат новые выплаты Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 29 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Денвер» в матче плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Анапе скончалась Одна из пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Анапе скончалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

03:00 В Совфеде оценили предложение увеличить налоговые вычеты на детей Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 4 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Бросок Ануноби с сиреной принёс «Торонто» победу над «Бостоном» в матче плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включён в санкционный список ЕС. Об этом пишет Die Welt.

03:00 «Ванкувер» разгромил «Вегас» и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Стэнли «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

03:00 СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального Центральный аппарат СК России поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников Алексея Навального о том, что на него якобы покушались.

03:00 Шайба Проворова во втором овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли Клуб «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

03:00 В Москве за сутки 1196 человек вылечились от COVID-19 В Москве за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции вылечились 1196 человек.

03:00 Гаспарян проиграла Серене Уильямс во втором круге US Open Российская теннисистка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от американки Серены Уильямс в матче второго круга турнира Большого шлема US Open.

03:00 В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Анапе Шесть человек были госпитализированы после столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского посёлка Витязево.

03:00 Медведев обыграл О’Коннелла и вышел в третий круг US Open Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О’Коннеллом в матче второго круга турнира серии Большого шлема US Open.

03:00 В двух посёлках Приморья введён режим ЧС из-за тайфуна «Майсак» В двух посёлках Шкотовского района Приморья введён режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Майсак».

03:00 Шойгу прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом Президент Русского географического общества Сергей Шойгу сказал, что закрытие границ из-за пандемии коронавируса стимулировало у людей интерес к своей стране.

03:00 Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 сентября Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 4 сентября.

03:00 В Хабаровском крае подтоплено более 900 придомовых территорий Более 900 придомовых территорий и дачных участков оказались подтоплены в Хабаровском крае, вода зашла в шесть населённых пунктов.