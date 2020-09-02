Euronews: учебный год Европе пришлось начинать под маской из-за пандемии

Коронавирус изменил начало учебного года: открылись пока не все школы, а школьникам и педагогам приходится привыкать к новым правилам. Дистанция между партами теперь увеличена, все должны регулярно пользоваться санитайзерами — а в некоторых странах носить маски обязаны не только учителя, но и ученики, что затрудняет учебный процесс. Между тем Швеция по-прежнему придерживается особой политики в этом вопросе, передаёт Euronews.

Миллионы детей, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, приступили к учёбе как в Европе, так и за её пределами. В странах Старого Света учителя приветствовали своих подопечных в масках.



Учащиеся рассаживались за парты, непривычно далеко расставленные друг от друга. После месяцев дистанционного обучения, практически без общения со сверстниками, многих переполняли эмоции.



УЧЕНИК: Здорово снова встретить своих друзей!



ЖЕНЩИНА: Мой ребенок очень рад, что снова пошёл в школу. Он просто счастлив! Для него проблем нет. Больше я беспокоюсь: вдруг что-то может случиться? Но и я уже не так волнуюсь, как это было в июне, когда детей вернули в школу после карантина.



В Бельгии и Франции в классах непременно должно иметься в наличии дезинфицирующее средство для рук. Учителя и ученики от 11 лет и старше в течение дня обязаны носить маски: исключений нет ни для перемен, ни для уроков музыки и пения.



УЧИТЕЛЬНИЦА: Очевидно, что всем нам будет сложно. Общаться с детьми, не имея при этом возможности улыбнуться, показать таким образом своё расположение — тяжело. И для детей тяжело.



Аналогичные строгие санитарные меры действуют в Балканских странах. Между тем, в ряде других европейских государств к отсутствию масок относятся спокойно — в Чехии маски обязательны только в учебных заведениях Праги.



В российских школах занятия начались 1 сентября, традиционно в очном формате — но прошли при соблюдении мер санитарной безопасности. На входе в школу детям измеряли температуру.



В Соединённом Королевстве на территории Англии и Уэльса открылись 40 процентов школ. Маски обязательны в районах с высоким числом случаев заражения коронавирусом. Родители беспокоятся за своих чад — но тем, кто отказывается вести детей в школу, грозит штраф.



Изменения с первого сентября коснулись не только школьников: во Франции со вторника во всех фирмах ношение масок является обязательным. В Чехии о данном средстве защиты необходимо помнить в общественном транспорте.



Швеция — практически без масок. Власти заявляют, что в стране регистрируется всё меньше и меньше случаев заражения коронавирусом.



Дата выхода в эфир 01 сентября 2020 года.