Newsweek: в США учителя уходят из школ из-за стресса от дистанционного обучения и опасений по поводу пандемии

На фоне предстоящего возвращения учащихся в школы «ветераны среднего образования» США всё активнее увольняются или уходят на пенсию, сообщает Newsweek. Как отмечает издание, преподаватели идут на этот шаг из-за опасений по поводу бушующей в стране пандемии коронавируса, а также из-за стресса, связанного с дистанционным обучением.
В США учителя — «ветераны среднего образования» — всё активнее увольняются или уходят на пенсию в то время, как на фоне пандемии коронавируса школы вновь открывают свои двери для учащихся, пишет Newsweek.
При этом педагоги в качестве причин для своего шага называют опасения по поводу COVID-19, а также стресс, связанный с дистанционным обучением и техническими трудностями.
Несколько учителей, которые недавно уволились или вышли на пенсию в преддверии возвращения школьников в классы, говорят, что «бросить своих ребят было сложно», но дистанционное обучение сделало их работу слишком сложной.
Так, учительница из Флориды заявила, что стала параноиком из-за постоянной необходимости вести прямые трансляции для десятков учеников в течение всего дня.
А преподаватель естественных наук из средней школы Аризоны сказал, что он ушёл с любимой работы после того, как его округ проголосовал за возвращение учеников к очному обучению в классе, что создаёт риск для здоровья, на который он и многие другие учителя не хотят идти.
По данным системы пенсионного обеспечения учителей штата Нью-Йорк, число преподавателей, вышедших на пенсию, выросло на 20% по сравнению с 2019 годом. Только за период с июля по начало августа на пенсию вышли около 650 учителей.
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