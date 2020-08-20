CGTN: американские дети всё чаще подхватывают коронавирус — и это может помешать им вернуться за парты

Хотя в начале пандемии предполагалось, что дети, как правило, не заражаются коронавирусом, эту болезнь всё чаще подхватывают именно юные американцы, передаёт CGTN. Как отмечает канал, вкупе с неоднозначными данными о том, насколько коронавирус опасен для детей и окружающих их людей, всплеск заболеваемости COVID-19 в этой социальной группе делает открытие школ весьма непростым делом.

Как изначально полагалось, коронавирус, по большей части, детей щадил. Однако теперь американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что число случаев COVID-19 среди детей неуклонно растёт. Согласно новому исследованию Американской академии педиатрии, за временной отрезок в четыре недели, начиная с 9 июля, в США было зафиксировано почти 180 тысяч новых заражений коронавирусом у детей. Налицо рост заболеваемости на 90%.

Как объясняют Центры по контролю и профилактике заболеваний, масштабы распространения вируса среди юных американцев на начальных этапах пандемии могли быть меньше из-за закрытых школ и режима самоизоляции. По словам экспертов, нынешний рост числа заражений среди детей можно объяснить более активным тестированием, увеличением числа заражений у населения в целом, а также возвращением детей в лагеря и школы на летний период.

АЛИША ФЕРНАНДЕС, профессор Медицинского университета Калифорнии: К счастью, большая часть детей переносит болезнь в лёгкой форме. На самом деле, у большинства, наверное, всё вообще протекает бессимптомно. Но всегда есть небольшой процент детей, которые заболевают по-настоящему.

Хотя детям, у которых констатируют COVID-19, госпитализация требуется редко, Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что пациентов с таким диагнозом в педиатрические отделения привозят всё чаще. Одного из трёх попадающих с коронавирусом в больницу детей направляют в отделение интенсивной терапии — у большинства таких пациентов есть предрасположенность к болезни.

Президент Трамп так прокомментировал эту новую информацию.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Может, так всё и обстоит. Но важно помнить ещё и то, что смертей среди детей очень мало. Очень. И они очень быстро идут на поправку.

Это правда. Но не то чтобы дети были абсолютно невосприимчивы к коронавирусу.

ШОН О’ЛИРИ, педиатр-инфекционист Детской больницы Колорадо: Да, болезнь у детей проходит в куда менее тяжёлой форме, чем у взрослых, в особенности пожилых. Но мы должны со всей серьёзностью относиться к этому вирусу. В том числе и заботиться о наших детях.

Новые данные были опубликованы как раз в то время, когда родители и работники из сферы образования спорят, каким образом дети продолжат учёбу — в очной или удалённой форме.



КАРИНА ХЬЮБЕР, Нью-Йорк: По-прежнему неясно, какую именно роль дети играют в передаче вируса. Данные на этот счёт не дают однозначной картины. В одном южнокорейском докладе говорится, что дети до 10 лет переносят вирус реже, чем взрослые. Между тем, в другом исследовании отмечается, что концентрация вируса в крови детей выше, чем у взрослых. На данный момент неясно, переносят ли они вирус с большей вероятностью. Но ясно то, что вся эта неопределённость делает открытие школ куда более сложным делом.

Карина Хьюбер, CGTN, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 19 августа 2020 года.